Landesklinikum Hainburg unterstützt „Wings for Life“

Das Team des LK Hainburg war heuer im Mai beim „Wings for Life Run“ virtuell am Start. Bei diesem größten Benefizlauf der Welt werden Spenden für die Rückenmarksforschung gesammelt. Für jeden zurückgelegten Kilometer wird ein Euro überwiesen, auch das Startgeld fließt zur Gänze in die Forschung, um eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden. Laut Organisatoren werden seit 2004 Forschungsprojekte und klinische Studien weltweit gefördert.

Für das Landesklinikum haben 16 Läufer und Geher am Wettbewerb virtuell teilgenommen. Auf der Strecke zwischen dem Donaucafé in Hainburg und dem Kurpark in Bad Deutsch-Altenburg wurden insgesamt 133 Kilometer zurückgelegt. Durch Begleitfahrzeuge und eine Labestelle waren alle gut versorgt.

Team des Landesklinikums will auch nächstes Jahr mitmachen

Insgesamt wurden vom Team des Landesklinikums 530 Euro Spende erlaufen. Das Startgeld in der Höhe von 20 Euro pro Teilnehmer wurde von Betriebsrat übernommen. „Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr“, sind sich die Teilnehmer des Landesklinikums Hainburg einig.