Puchinger & Ratzenbeck: Reise um die Welt im Brucker Stadttheater

Rund 150 Länder hat er bereist, 7000 Meter hohe Berge bestiegen und mehr als 400 Flüsse befahren: Sepp Puchinger tourt seit Jahren erfolgreich mit seinen Multimedia-Reisevorträgen durch die Lande. Am Samstag, den 18. März lädt er um 19 Uhr 30 im Stadttheater zu einer speziellen Weltreise unter dem Titel „Bis ans Ende der Welt“. Auf seiner Tour vom Winter in der Arktis bis zu tropischen Traumkulissen in der Südsee wird er von Peter Ratzenbeck, einem der besten Gitarristen des Landes, begleitet.

Ratzenbeck, der auch zahlreiche „Universum“-Sendungen musikalisch untermalte und bereits vor zwanzig Jahren mit Puchinger im Audimax der Universität Wien auftrat, wird Puchingers Reiseimpressionen spontan auf der Gitarre begleiten. Geprobt haben die beiden nicht, und Ratzenbeck hat nicht einmal noch die Bilder Puchingers gesehen. „Ich liebe Überraschungen und beschäftige mich seit jeher mit fremden Kulturen“, ist Ratzenbeck sicher, dass nichts schief gehen kann. Er reist ausschließlich virtuell um die Welt: „Ich steige in kein Flugzeug“, so Ratzenbeck.

Mit dieser musikalischen Tour rund um den Globus beschreitet auch die Kulturinitiative „Schulhofkonzerte“ neue Wege und will sich auch abseits von Livekonzerten im Hof des Gymnasiums als Kulturveranstalter etablieren. Tickets gibt es im Vorverkauf um 23 Euro unter schulhofkonzerte@yahoo.com.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.