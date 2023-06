Enzersdorf an der Fischa: Unterschriftenliste gegen Wohnprojekt

Vor wenigen Wochen präsentierten Bürgermeister Markus Plöchl, ÖVP, Helmut Tomek, SPÖ, und Christof Anderle, Geschäftsführer und Leiter der Projektentwicklung der Arthur Krupp GesmbH, das Projekt „Begleitetes Wohnen“ in Enzersdorf an der Fischa eigens in Form einer Pressekonferenz. Mann gewann den Eindruck, als ob der Sanctus des Gemeinderats nur noch eine Formalität wäre. Immerhin ist die Genossenschaft mit knapp 40.000€ Planungskosten schon in Vorleistung getreten.

Nur: Teile der Bevölkerung finden das Projekt nicht ausdiskutiert.Mehr noch: es exisitiert sogar eine Unterschriftenliste, die sich für den Erhalt des alten Feuerwehrhauses ausspricht. 318 Unterschriften wurden schon abgegeben. Man sammelt aber weiter.

Einer der Unterstützer dieser Unterschriftenaktion ist Franz Pober - einst Feuerwehrkommandant. Er hat das Haus mit seinen eigenen Händen 1929 wieder aufgebaut und erweitert. Das alte Feuerwehrhaus ist für ihn mit Geschichte und Emotionen verbunden. Er stellt aber klar: „Es geht nicht darum, das Projekt zu verhindern. Das Projekt selbst mag schon sinnvoll sein. Aber die Bevölkerung vor vollendete Tatsachen stellen, finde ich nicht in Ordnung.“ Die Aktion soll ein Zeichen sein, inne zu halten und die Entscheidung aufzuschieben.

Das bestärkt Michael Buchinger - selbst auch bei der Feuerwehr, aber auch ÖVP-Mitglied. „Das alte Feuerwehrhaus ist neben dem Gemeindeamt das letzte schützenswerte historische Gebäude in Enzersdorf. Aus unserer Sicht wurden Alternativen nicht ausreichend geprüft.“

Unterschrieben hat auch Milos Matijevic - als Privatperson. Die Liste GeMa hat sich noch nicht entschieden, ob sie am 29. Juni bei der Gemeinderatssitzung für oder gegen das Projekt „Begleitetes Wohnen“ stimmen wird. „Das entscheidet bei uns jeder für sich. Das Projekt an sich ist gut, aber leider gar nicht das, was sich die Senioren erwartet hätten. Man will ein betreutes Wohnen - also immer jemanden vor Ort, der im Notfall helfen kann. Das ist so nicht geplant“, erklärt Matijevic. Außerdem fürchte man, dass bei zu wenig Bedarf, die Wohnungen an Nicht-Enzersdorfer vergeben werden. So sei es in umliegenden Gemeinden passiert. Vielleicht sei es daher sinnvoll, zuerst den Wohnbau für Senioren in Margarethen abzuwarten. „Vielleicht ist der Bedarf nicht so, wie man glaubt“, so Matijevic.

Nachgefragt bei Helmut Tomek, Ressort- und damit Projektverantwortlicher, hieß es, dass man die Unterschriften ernst nehme. Montagabend will man in einer internen Sitzung besprechen, ob das Projekt von der Tagesordnung genommen wird, um es öffentlich - also mit der Bevölkerung - nochmals zu diskutieren.