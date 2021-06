Ab sofort kann das Antigelsenmittel BTI in Haushaltsmengen in allen Trafiken von Brucker und Wilfleinsdorfer Bürgern kostenlos abgeholt werden. Dieses Anti-Gelsenmittel ist ungiftig und kann für Biotope, Regenwassertonnen oder Ähnliches verwendet werden. „Es kann laut WHO auch zur Behandlung von Trinkwasser verwendet werden“, erklärt Umweltstadtrat Christian Vymetal, der das BTI gemeinsam mit Gemeinderätin Tina Heissenberger (beide ÖVP) an die Trafiken verteilt hat.

„Ich bedanke mich jetzt schon im Namen der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha bei allen Anwendern, dass sie gemeinsam mit uns den Kampf gegen die Gelsen in Bruck und Wilfleinsdorf aufnehmen“, hofft Vymetal auf einen gelsenarmen Sommer und bedankt sich bei den Trafikanten, dass sie die kostenlose Verteilung ermöglichen.