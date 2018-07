Für die beiden Projekte, die sich die Gemeinde für den Dorferneuerungs-Beitritt vorgenommen hat, finden bereits intensive Vorbereitungen statt.

Zum einen geht es dabei um den lang ersehnten Radweg zwischen Bruck und Wilfleinsdorf. Dafür gab es am Montag eine Besprechung mit Vertretern des Landes Niederösterreich, Ziviltechniker Franz Paikl und dem städtischen Bauamt gemeinsam mit SP-Bürgermeister Richard Hemmer, um die Fördermöglichkeiten für das Vorhaben auszuloten. „Der nächste Schritt ist schon die konkrete Projektplanung“, so Hemmer im Gespräch mit der NÖN.

"Es braucht niemand Angst haben"

Fortschritte gibt es zum anderen auch bei der geplanten Umgestaltung des Kirchenplatzes. Dort hat bereits eine Begehung mit Vertretern des Bundesdenkmalamts und der Erzdiözese, die ja Eigentümerin der betroffenen Flächen ist, stattgefunden. Noch nicht sicher dürfte jedoch sein, ob die Flächen hinter dem Pfarrhof ebenfalls eingebunden werden. Hierzu dürften sich einige Vertreter der Pfarre skeptisch geäußert haben. „Hier gibt es noch Verhandlungsbedarf“, meint Hemmer, dass nichts in Stein gemeißelt sei.

„Wenn es nicht gewünscht wird, dann wird es eben die kleinere Variante“, so Hemmer. Im Herbst soll es jedenfalls eine Infoveranstaltung für die Bevölkerung geben, bei der beide Projekte diskutiert werden. „Da werden wir sehen, was die Bevölkerung dazu sagt“, so Hemmer, der betont: „Es braucht niemand Angst haben, dass die Gemeinde über jemanden drüberfährt.“

Die Aufnahme der Gemeinde in die Dorferneuerung dürfte sich nun zwar auf Jänner 2019 verschieben. „Das ist aber kein Problem. Die Umsetzung beider Projekte ist ohnehin erst für 2019 geplant“, so Hemmer.