Die Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) ist mit einem Gewicht von 6 bis 13 Gramm und einer Flügelspannweite von 26 bis 29 Zentimetern eine mittelgroße Art.

Ihre namengebende, auffallend kurze Schnauze und das fast zur Gänze schwarze Fell geben ihr ein einzigartiges Erscheinungsbild.

Sie zwängt sich in die engsten Spalten, im Winter bevorzugt sie Höhlen, Stollen, Ruinen und Zwischenräume in Steinhaufen. Im Sommer lebt diese Art unter abstehender Borke an Bäumen oder hinter Fensterläden bzw. in Ersatzquartieren wie den sogenannten Fledermausbrettern.

In Österreich kommt die Mopsfledermaus in allen Bundesländern vor, im Sommer besonders in tieferen Lagen. Derzeit ist in der Nationalparkregion kein Sommerquartier bekannt, die Art ist jedoch anhand von Rufaufnahmen im Nationalpark Donau-Auen nachgewiesen. Am liebsten halten sich Mopsfledermäuse in Wäldern und in gehölzreicher Landschaft mit Gewässern auf, wo sie kleine Nachtfalter jagen.