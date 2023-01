Zahl der Betriebe im Bezirk Bruck steigt

Energiekrise, Lieferengpässe und Mitarbeitermangel sind nur drei der brennenden Themen, die die Unternehmer derzeit beschäftigten. Dass dies oder auch die Pandemie in den vergangenen Jahren vor Unternehmensgründungen abgeschreckt hätten, ist aber keineswegs der Fall.

Die Zahl der Betriebe im Bezirk ist sogar markant gestiegen. Etwa 727 Neugründungen waren es 2021. In den Jahren davor sah es ähnlich aus. Zuwächse gibt es in so gut wie allen Sparten außer im Bereich Industrie und am Bankensektor (siehe Grafik). Hier wirke sich freilich auch das starke Bevölkerungswachstum im Brucker Bezirk aus, erklärt Wirtschaftskammer-Obmann Klaus Köpplinger.

Als Anlaufstelle in vielen Fragen steht die Bezirksstelle der Wirtschaftskammer den über 10.000 Betrieben im Bezirk zur Verfügung. Etwa 4.000 Beratungen waren es im Vorjahr. Zuletzt habe es vor allem viele Anfragen zum Energiekosten-Zuschuss gegeben. Die Hilfen von Bund und Land hätten den Unternehmen hier „Licht am Ende des Tunnels“ bereitet. „Große Sorge macht uns der Arbeitskräftemangel in allen Bereichen“, betont Köpplinger, dass es sich längst nicht mehr nur um einen Fachkräftemangel handle.

Foto: NÖN

Einen der Gründe dafür sieht er darin, dass „die Pandemie das Arbeitskräfte-Potenzial aus angrenzenden Ländern stark beschnitten hat“. Immerhin hat der anhaltende Fachkräftemangel dazu geführt, dass die „Lehrlingsausbildung wieder einen anderen Stellenwert bei den Unternehmen hat“, so Köpplinger. So wolle derzeit etwa ein Drittel mehr Lehrlinge ausbilden.

„Das ist auch der einzige Weg, zu Fachkräften zu kommen“, betont Köpplinger. Zunehmend schwierig sei es aber, Jugendliche für einen Lehrberuf zu begeistern. „Hier wäre auch eine zweite berufsbildende Schule im Bezirk sinnvoll“, meint Köpplinger.

Derzeit bilden 262 Lehrbetriebe im Bezirk insgesamt 936 Lehrlinge aus. Auffallend dabei: 74 Prozent davon sind männlich. Zusätzlich sei es ohnehin so, dass die starke Spezialisierung zwangsläufig dazu führe, dass die Betriebe ihre Mitarbeiter ohnehin innerbetrieblich ausbilden müssen.

