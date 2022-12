Wohnhausbrand ging glimpflich aus

Glück im Unglück hatte eine Familie im Reisenberg am Nachmittagnachmittag. Überraschend brach in einem Wohnhaus ein Brand in der Montagegrube der Garage aus. Die Feuerwehr Mannersdorf wurden zur Unterstützung der Freiwillige Feuerwehr Reisenberg mitalarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war aber zum Glück der Brand schon abgelöscht und die Montagegrube mit Löschschaum geflutet. "Wir freuen uns, dass so kurz vor Weihnachten ein größeres Unglück ausgeblieben ist", zeigte man sich bei der Mannersdorfer Feuerwehr erleichtert.

Reisenberg Brand in Garage löste Großalarm aus

