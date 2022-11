Auflösung: Donaustimmen sind verklungen

Bis vor zwei Jahren galt der Kirchenplatz am ersten Adventwochenende als einer der attraktivsten in der Region. Unter dem Titel „Sterne im Advent“ lud der örtliche Chor „Donaustimmen“ zu einem ebenso hochklassigen wie berührenden Adventkonzert in die Pfarrkirche, und anschließend wurde bei heißen Getränken und Snacks – und manchmal auch samt Schneeflocken – stimmungsvoll gefeiert.

Wer gehofft hat, dass nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause die „Sterne“ wieder aufleuchten, wird wohl enttäuscht. Sie funkeln nicht mehr, denn die „Donaustimmen“ bleiben künftig stumm. Spätestens im kommenden Frühjahr soll bei einer Generalversammlung die Auflösung des Vereins abgesegnet werden, womit einer der besten Chöre Niederösterreichs verloren geht.

Eine Probe alle zwei Wochen zu wenig

Obfrau Klara Wenth zieht schweren Herzens einen Schlussstrich: „Wir wollen professionell auftreten. Mit einer Probe nur alle zwei Wochen geht sich das nicht aus.“

ÖVP-Bürgermeister Gerhard Schödinger, dessen Frau Martha selbst bei den „Donaustimmen“ mitsang, bedauert das Aus des Chores, versteht aber, „dass es auseinander gebrochen ist“.

Ins Leben gerufen wurden die „Donaustimmen“ 2004 von Gerda Leithner und schon bald danach wurde Remo Klacansky Chorleiter, unter dessen Leitung es der Chor bis in den Wiener Stephansdom schaffte. Unter seiner Leitung erweiterte die Singgemeinschaft ihr Repertoire von Klassik bis hin zu Musical- und Popmusik.

2014 übernahm Robert Tistan, unter anderem auch Dirigent des Pressburger Kinderchores, die künstlerische Leitung. So wurde auch 2015 der Bratislaver Kinderchor für das traditionelle Adventkonzert engagiert.

In Summe können die „Donaustimmen“ auf zahlreiche beeindruckende Konzerte verweisen, bei denen auch renommierte Solisten, wie die Wolfsthaler Musical-Sängerin Christiane Knaus auftraten.

Bis zuletzt umfasste der Chor rund 30 Sängerinnen und Sänger und schaffte damit vielstimmige Chormusik auf überdurchschnittlich hohem Niveau.

