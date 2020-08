Drei ehemalige SA-Männer, Rudolf Kronberger, Alois Frank und Wilhelm Neunteufel, wurden am 17. August 1945 im ersten Prozess wegen NS-Gewaltverbrechen in der 2. Republik vom Volksgericht Wien zum Tode verurteilt. Die Verurteilten hatten grausame Verbrechen an ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern, die beim so genannten Südostwallbau in Engerau (heute Petržalka/ Bratislava) Sklavenarbeit in Form von Schanzarbeiten leisten mussten, verübt.

Anlässlich dieses Urteils wegen NS-Verbrechen fand - coronabedingt in kleinstem Rahmen - in Wolfsthal eine Gedenkkundgebung beim Gedenkstein für die Opfer des sogenannten "Todesmarsches" vom 29. und 30. März 1945 von Engerau nach Bad Deutsch-Altenburg statt. Die Historikerin Claudia Kuretsidis-Haider hat über diesen Prozess und seine Rezeption in den österreichischen Medien vor einigen Jahren einen Aufsatz verfasst.