Das Ehepaar Levar-Lindenbüchl lud am Samstag in ihre Villa Pannonica ein, um aus dem Buch „Die Fledermaus sieht gar nicht mausig aus“ vorzulesen. Helene Levar hat in diesem Buch Geschichten über Tiere lyrisch verfasst.

Zum Zug kommen dabei unter anderem ein träumendes Huhn, das starke Pferd oder ein Elefant in anmutigen Gedanken an seine Körperschwere. Der Fledermaus wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt, ist sie doch titelgebend für das Buch. Verdächtig macht sie nicht ihr Aussehen, sondern ihre Lebensweise – vorwiegend im Dunkeln, die eindrucksvoll und glänzend beschrieben wird.

Beim „Piepston“ wird auf die Welt der Handy-Kommunikation und möglichen Auswirkungen humorvoll eingegangen. Den Abschluss bildeten Märchen wie der Gestiefelte Kater in Kurzfassung für jene, die es besonders eilig haben. Den Künstlern ist es gelungen, ihre heiteren Geschichten mit viel Humor zu präsentieren.