SPÖ-Fiasko nach Rücktritten: Da war es nur noch einer

Mit Ende des vergangenen Jahres ist einer der beiden letzten Gemeinderäte der SPÖ Wolfsthal zurückgetreten. Karl Krammer hat sich aus Alters- und gesundheitlichen Gründen verabschiedet. Somit ist Wolfgang Hartl der letzte verbleibende Oppositionspolitiker im Gemeinderat.

Dies ist das Ergebnis einer Entwicklung, die beginnend mit 2010, schleichend zur fast völligen Auflösung der Partei in Wolfsthal geführt hat.

Im Rückblick: Bis 2010 wurde der Bürgermeister in Wolfsthal von der SPÖ gestellt. Zum Zeitpunkt der Übernahme durch Gerhard Schödinger (ÖVP) waren fünf SPÖ-Gemeinderäte tätig. Ein Abwärtstrend begann.

Liste knapp gerettet

Im Wahljahr 2020 war die Situation so prekär, dass die Partei in Wolfsthal neuerlich vor dem Aus stand. Wolfgang Hartl hat die Führung übernommen und es gelang ihm im letzten Moment, neun Personen für die Gemeinderatsliste zu motivieren.

Gemeinsam mit einer „Rumpfelf“, bestehend aus Karl Krammer als Wiedereinsteiger und Monika Dreml, konnte die Oppositionsbank doch noch besetzt werden. Die restlichen sechs Nominierten hatten ihre Zustimmung hauptsächlich gegeben, um die Liste zu erhalten. Laut Wahlergebnis stehen der ÖVP zwölf, der SPÖ drei Sitze im Gemeinderat zu. Monika Dreml musste aus privaten Gründen ihr Amt 2021 niederlegen. Nun folgte mit Ende 2022 der Rücktritt von Karl Krammer.

Mandate im Gemeinderat können nicht besetzt wrden

Der übliche Weg ist in so einem Fall ein Nachrücken des nächsten Kandidaten auf der Liste, die die Partei für die jeweils letzte Gemeinderatswahl erstellt hat. Von den bei der letzten Wahl nominierten Personen ist derzeit allerdings keiner bereit, ein Mandat zu übernehmen. Somit ist die SPÖ nicht in der Lage, die drei Mandate im Gemeinderat zu besetzen und entsprechend dem Bürgerauftrag Oppositionspolitik zu betreiben.

Eine Begründung dafür haben weder Hartl noch der Bezirksvorsitzende der SPÖ, Jürgen Maschl.

„Wir sind bemüht, Nachfolger zu finden. Unsere Möglichkeiten sind sehr beschränkt. Es können nur Personen nachrücken, die 2020 auf der Liste standen. Von diesen Personen möchte keiner nachfolgen und wir konnten niemanden motivieren. Man muss das akzeptieren, zaubern können wir nicht“, so Maschl.

Wolfgang Hartl will bis zur nächsten Wahl kämpfen, um ein endgültiges Aus für die SPÖ in Wolfsthal zu verhindern. „Derzeit arbeiten wir Ideen aus, wie wir die Bevölkerung – vorzugsweise die jungen Einwohner – motivieren können, bei uns mit zu tun.“ Bis März soll es ein entsprechendes Konzept geben, so Hartl.

