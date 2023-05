Hainburg: Kinder experimentieren mit Chemie

Wie lässt man eigentlich einen Fleck verschwinden? Wann lösen sich manche Dinge einfach auf? Und wie können Farben verändert werden? Die Antworten auf diese und etliche anderen spannenden Fragen bekamen die jungen Teilnehmer eines Workshops, der am Freitag in der Haydnbibliothek stattfand. Vortragende Claudia Kürner-Hammel berichtete etwa über die Chemie von Reinigungsmitteln oder die Eigenschaften des Wassers und es durfte mit Seifen und Farben experimentiert werden. Kürner-Hammel ist Chemikerin und seit 20 Jahren in der naturwissenschaftlichen Frühförderung engagiert.

Der Workshop wurde über das Science Center NÖ organisiert. „Die Nachfrage war so groß, dass wir wahrscheinlich einen Folgetermin einlegen werden“, erzählt Bibliotheksleiterin Renate gGaw.

