Hitze, eine Taifunwarnung und vier junge Brucker Pfadfinder

„Wir nehmen auf jeden Fall die guten Erinnerungen mit“, betonen Hannah und Oliver Wenzel, Aurelia Stallybrass sowie Leon Reischer gegenüber der NÖN. Zwölf Tage lang waren die vier jungen Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Bruck in Südkorea, um am „World Scout Jamboree“ teilzunehmen. Dabei handelt es sich um das größte weltweite Treffen von Pfadis zwischen 14 und 18 Jahren. Dieses Mal fand die seit 1920 zelebrierte Mega-Zeltlagers in Südkorea statt.

Doch das asiatische Land sollte so seine Tücken haben, allen voran wegen des Wetters. Denn zu Beginn hatten die Pfadfinder mit sengender Hitze zu kämpfen. „Wir wurden aber mit genügend Wasser, Schattenplätzen, klimatisierten Bussen und weiteren Goodies versorgt“, betonen die vier Brucker. Nach der Hitze sollte dann eine Taifunwarnung für das Ende des Zeltlagers sorgen. „Natürlich waren wir traurig, dass das Jamboree frühzeitig beendet worden ist, doch niemand hat das Wetter im Griff“, nehmen sie es sportlich.

Nach der geordneten Evakuierung, kamen die Brucker in einem Hotel in Incheon unter. Von dort aus ging es dann weiter mit dem Programm. Neben den unvergesslichen Eindrücken nehmen Hannah und Oliver Wenzel, Aurelia Stallybrass sowie Leon Reischer aber auch zahlreiche neue Freundschaften, unabhängig von der Nationalität, mit nach Hause. Die „ Jamboree-Stimmung“ sei jedenfalls bis zum Schluss gelebt worden.