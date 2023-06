Hainburg: Wiedersehen mit „Fia“

Einmal noch ihr Islandpferd „Fia“ sehen – das war der größte Wunsch der schwer kranken Hainburgerin Karin. Pferde waren die große Leidenschaft von Karin, ihre eigene Stute, das Islandpferd „Fia“, war ihr ganzer Stolz. 2008 dann der Schicksalsschlag: Bei Karin wurde ein Gehirntumor diagnostiziert. Lange kämpfte sie tapfer gegen ihre schwere Krankheit, mittlerweile kann sie sich nicht mehr selbst um ihr Pferd zu kümmern. Seit wenigen Wochen lebt „Fia“ daher auf dem Gestüt Faltensteffl in Graz Andritz. Karins Krankheit schreitet voran: Die 63- jährige kann nicht mehr gehen, das Reden fällt ihr schwer. Ihre Angehörigen wollten Karin noch einen Besuch bei ihrer treuen Isländerin ermöglichen.

Mit der „Wunschfahrt“ in die Steiermark

Karins Tochter Hannah und ihr Lebensgefährte Lukas meldeten die Pferdeliebhaberin daher für eine „Samariter-Wunschfahrt“ an. Mit einem speziell eingerichteten Auto und betreut vom ehrenamtlichen „Wunschfahrt“-Team wurde Karin von Hainburg in die Steiermark gebracht. Einen ganzen Nachmittag verbrachte Karin am Gestüt, streichelte die Stute, fütterte sie und überzeugte sich mit eigenen Augen, dass ihr Liebling ein gutes Zuhause gefunden hat. „Es war wie ein Ausflug mit Freunden“, lässt Schwiegersohn Lukas die Wunschfahrt nach Graz Revue passieren. „Die beiden Ehrenamtlichen Therese und mein Namensvetter Lukas haben sich mitfühlend um Karin gekümmert.“

„Es gibt Wunschfahrten, die gehen besonders ans Herz – und das war definitiv eine davon“, erzählt Wunscherfüllerin Therese vom Samariterbund. „Es ist schön zu sehen, dass wir nicht nur dem Fahrgast Freude bereiten konnten, sondern auch den Angehörigen. Vielen Dank auch an das Gestüt Faltensteffl für die Gastfreundschaft!“

Samariterbund hat bisher mehr als 150 Fahrten durchgeführt

Die Samariter-Wunschfahrt startete Ende des Jahres 2017, bisher wurden über 150 Wunschorte besucht und dabei mehr als 100.000 Kilometer mit den beiden Wunschfahrt-Autos zurückgelegt. Die Fahrgäste – auch eine Begleitperson kann mitfahren – werden auf der Fahrt und am Zielort durch das ehrenamtliche Wunschfahrt-Team betreut. Je nach den Bedürfnissen des Fahrgasts setzt sich das Team aus Rettungssanitätern, diplomiertem Pflegepersonal oder Ärztinnen und Ärzten zusammen. Wunschfahrten sind für den Fahrgast und eine Begleitperson kostenlos, das Angebot wird aus Spenden finanziert.

. Weitere Informationen und Anmeldung: www.wunschfahrt.at