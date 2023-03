„Brucker Innenstadt ist in traurigem Zustand“

Der Lichtblick in der Brucker Innenstadt ist der Wochenmarkt am Hauptplatz. Dort herrscht am Samstagvormittag oft reger Andrang, der Markt hat sich zu einem Treffpunkt entwickelt.

Ansonsten ist die Belebung im Stadtzentrum seit einigen Jahren sich selbst überlassen. Seit es den Verein „Brucker Werbegemeinschaft“ nicht mehr gibt, fühlt sich de facto niemand mehr wirklich zuständig. Besonders die Fußgängerzone in der Kirchengasse ist phasenweise geradezu verwaist. „Die Innenstadt ist in einem traurigen Zustand“, findet auch Marianne Bastel. Sie war die letzte Obfrau der Brucker Werbegemeinschaft. Als sie sich 2018 nach 12 Jahren im Amt aus der Funktion zurückzog, trat auch der restliche Langzeit-Vorstand zurück. Nachfolger wollten den Verein als Unternehmer-Netzwerk weiterführen, warfen aber bereits nach eineinhalb Jahren das Handtuch. Und ein weiterer Nachfolgeverein kam erst gar nicht richtig in die Gänge, bevor er wieder aufgelöst wurde. Seither gibt es niemanden mehr, der sich in organisierter Form um die Innenstadt-Belebung annimmt. „Speziell die Situation in der Kirchengasse ist ein Jammer“, sagt Bastel, die nach wie vor im Familienbetrieb am Fuzo-Eingang aktiv ist und die Lage daher täglich vor Augen hat. „Bruck ist eine schöne Stadt, aber bei der Kirchengasse vermisse ich einiges“, spricht Bastel den fehlenden Branchenmix an. So gibt es zwar mehrere Frieure oder Imbisse, aber viele Betriebe für die Nahversorgung fehlen. Es siedeln sich zwar immer wieder neue Betriebe an, viele davon schließen schon nach kurzer Zeit wieder ihre Pforten. „Da müssten sich wirklich alle Beteiligten zusammensetzen und schauen, was man tun kann. Es ist nie zu spät. Eine Stadt stirbt nie“, ist Bastel überzeugt, dass ein Zusammenspiel aus der Stadtgemeinde, den Hauseigentümern und engagierten Leuten helfen kann. Man müsse Betriebe gezielt ansprechen, die man in die Innenstadt holen will, meint Bastel. „Es ziehen so viele Menschen nach Bruck und wir haben hier auch so viele Schüler. Dieses Potenzial müsste man nutzen“, so Bastel, die sich an einen Stadtentwickler erinnert, der meinte, dass Zentrums-Belebung selten am Geld scheitern würde, solange man sich entsprechend darum bemühe. „Das geht nicht von einem Tag auf den anderen, aber zumindest eine Vision muss man haben“, ist die ehemalige Werbegemeinschafts-Obfrau nach wie vor überzeugt. „Man hat damals aber auch verabsäumt, als der Ecoplus-Park errichtet wurde, den großen Konzernen Auflagen zu erteilen, dass jeder, der sich draußen ansiedelt, auch in der Innenstadt ein kleines Geschäft betreiben muss“, meint Bastel.

Stadt setzt auf Verdichtung des Wohnraums

Bei der Stadtgemeinde setzt man seit einigen Jahren vor allem auf die Verdichtung des Wohnraums in der Innenstadt, um das Zentrum zu beleben. Auf NÖN-Anfrage gesteht der zuständige Stadtrat Josef Newertal (SPÖ) aber: „Die Entwicklung der Innenstädte ist insgesamt eine große Herausforderung.“ Das Bauamt führt einen Leerstandskataster, der monatlich aktualisiert wird.

Konkrete Zahl der Leerstände nannte Newertal bis Redaktionsschluss keine. Er sieht jedenfalls auch in den Jahren der Covid-Pandemie einen Faktor, der es für den Einzelhandel noch schwerer gemacht habe zu bestehen. „Wir haben 2017 den Gestaltungsbeirat ins Leben gerufen“, verweist Newertal auf die Strategie, über die Entwicklung der Innenstadt-Häuser das Zentrum herauszuputzen und zu beleben. Dabei beraten Architekten bei der Entwicklung ihrer Objekte. „Das steht und fällt aber mit der Bereitschaft der Eigentümer, ihre Objekte überhaupt zu entwickeln. Wenn jemand ein Haus geerbt hat und gar nicht hier lebt, hat er natürlich auch oft kein Interesse, aus dem Haus etwas zu machen“, so Newertal.

In Hainburg sieht die Situation ähnlich aus wie in Bruck. Zwar wurden in den letzten Jahren wieder Geschäfte eröffnet, doch gibt es auch einige Leerstände. „Im Moment geht es nicht so gut, wir spüren alle die Krise, werden aber wacker weiterkämpfen“, erklärt Stadträtin Michaela Gansterer-Zaminer (ÖVP), die sich schon lange für die Belebung der Innenstadt einsetzt. Verschiedene Aktionen sollen dazu beitragen, so ein Gewinnspiel für Innenstadt-Kunden und der Adventmarkt.

