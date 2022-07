Motorradfahrerin aus Bezirk Bruck überfahren - Täter ist geflüchtet

Werbung

Gegen 10:40 Uhr fuhr eine 55-jährige Motorradlenkerin bei der Autobahnauffahrt Pinggau, Strkm 95, in Fahrtrichtung Wien, auf die A2-Südautobahn auf.

Die Lenkerin fuhr auf dem Beschleunigungsstreifen, kam auf der regennassen Fahrbahn zu Sturz und rutsche in weiterer Folge auf den ersten Fahrstreifen, wo sie liegen blieb. Ein PKW, welcher auf der A2 in Richtung Wien unterwegs war, überfuhr die auf der Fahrbahn liegende Frau. Der Lenker des unbekannten PKWs blieb danach kurz am Pannenstreifen stehen, setzte dann aber seine Fahrt fort.

Die 55-jährige Motorradlenkerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt an der Unfallstelle, wurde sie vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Oberwart geflogen.

Das beschädigte Motorrad wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Pinggau, welche mit zwei Fahrzeugen und zehn Kräften im Einsatz war, von der Fahrbahn entfernt.

Die A2-Südautobahn war im Unfallbereich, in Fahrtrichtung Wien, von 10:50 Uhr bis 11:30 Uhr total gesperrt. Der gesamte Verkehr wurde bei der Anschlussstelle Pinggau von der Autobahn abgeleitet.

Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit der Autobahnpolizeiinspektion Hartberg, Tel.: 059133-6238-100 in Verbindung zu setzen.

