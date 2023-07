Bruck: Harrachkeller wird nach Schließung nicht mehr öffnen

Keine guten Nachrichten für die Fans von Schnitzel und Co.: Nach der Schließung des Harrachkellers, die im November bevorsteht, wird das Restaurant nicht wieder verpachtet werden. „Aus heutiger Sicht werden wir das Lokal stilllegen“, erklärt Eigentümer Beppo Harrach auf NÖN-Anfrage nach seinen Plänen dafür. „Die Aufwendungen in den letzten Jahren waren höher als der Ertrag“, führt Harrach aus, dass sich eine Verpachtung im derzeitigen Zustand des Gebäudes nicht rentieren würde. „Erst wenn eine Gesamtsanierung der Gebäude im Viertel in Angriff genommen wurde, macht das wieder Sinn“, so Harrach, dem neben dem angrenzenden Schloss Prugg ja auch das gesamte Gelände des bereits stillgelegten Reitstalls und das Kapuzinerkloster gehört. Alle Gebäude befinden sich derzeit in einem schlechten Zustand. „Daher ist es besser, an einer Gesamtlösung zu arbeiten und das tun wir“, sagt Harrach. Konkretes gebe es dazu jedoch noch nicht vorzulegen. „Es gibt aber Überlegungen“, so Harrach.

Am Harrachkeller selbst seien jedenfalls „grundlegende Dinge“ zu sanieren. „Das war zuletzt für alle nicht lustig“, erinnert Harrach etwa an die Episode mit der ausgefallenen Heizung im Winter. In die Instandsetzung sei viel Geld geflossen, wirklich gut sei die Lösung aber noch immer nicht. Ähnlich sehe die Sache in vielen anderen Bereichen des Gebäudes aus. Daher der Entschluss zur dauerhaften Schließung.