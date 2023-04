Dolce Vita im Theaterforum Hof

„Marina - amore al dente“ lautet der Titel eines italienischen Lustspiels, mit dem das Theaterforum Hof am Freitag, den 14. April um 20 Uhr in der Kulturwerkstätte Premiere und damit sein 40-jähriges Bestehen feiert. „Wir wollen zum Jubiläum etwas Unterhaltsames und Lust auf Urlaub machen“, erklärt Theaterforum-Obmann Harald Winter. Ohne zu viel zu verraten, dürfen sich die Zuschauer auf eine Art musikalische Revue gefasst machen mit dem Lebensgefühl der 50er- und 60er-Jahre und dem Motto „Ich fahr ans Meer“. Dazu passend werden 19 nostalgische Schlager von Peter Alexander und Roy Black bis Caterina Valente und Connie Francis eingearbeitet.

Mit dem Theaterforum geht eine der bemerkenswertesten Kulturinitiativen der Region in ihr fünftes Jahrzehnt. In den vergangenen 40 Jahren brachtes es der Verein auf stattliche 30 Theaterproduktionen mit insgesamt 120 Aufführungen, bei denen in Summe bislang 106 Personen auf den diversen Bühnen standen. Dazu kommen drei Festivalorganisationen, Lesungen, Sketch-Abende, Kabarettveranstaltungen und drei Dutzend Beiträge zu diversen Festen und Eröffnungen auf Gemeindeebene.

Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums gab es neun denkwürdige Aufführungen des "Jedermann" in der Burgruine. Foto: Theaterforum Hof

Ein herausragendes Highlight war zweifellos 2003 die Aufführung von Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" in der Burgruine anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums mit neun ausverkauften Vorstellungen. Inszeniert wurde das Stück vom 2021 verstorbenen Ensemblemitglied der Schwechater Nestroyspiele und Mitbegründer des Theaterforums Hof, Dietmar Liegl. Gemeinsam mit seiner Gattin Christa, dem ebenfalls Nestroyspiele-erfahrenen Ehepaar Traude und Leopold Selinger sowie einem Dutzend weiterer Mitstreiter wurde auch der Grundstein für den Erfolg und die Qualität des Theatervereins gelegt: Am 13. März 1983 wurde mit "Meine Nichte - Deine Nichte" das erste Stück aufgeführt und musste gleich wegen des großen Andrangs am nächsten Tag wiederholt werden.

Von den derzeit 33 Ensemblemitgliedern sind übrigens noch drei aus dem Gründungsteam: Renate und Bernd Sahlender sowie Harald Winter, der seit 2008 auch Obmann des Theaterforums ist.

