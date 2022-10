Zwei Autos krachten bei Flugsportzentrum in Erntemaschine

In der Kurve beim Flugsportzentrum Spitzerberg in Hundsheim kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos krachten mit einer Kartoffel-Erntemaschine zusammen, die von einem Traktor gezogen wurde. Als die Feuerwehr Hundsheim am Unfallort eintraf, blockierte die Erntemaschine die komplette Fahrbahn. Ein beschädigter Pkw war unter die Erntemaschine gerutscht, die Insassen, eine vierköpfige Familie, konnten jedoch unverletzt das Auto verlassen. Hinter der Erntemaschine befand sich im zweiten Pkw ein schwer verletzter Beifahrer. Der Verletzte wurde von Ersthelfern versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, baute einen Brandschutz auf und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung des Verletzten, der in weiterer Folge mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden musste. Ein weiterer Verletzter wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Hainburg unterstützte die Kollegen aus Hundsheim beim Abtransport eines der schwer beschädigten Unfallfahrzeuge. Der zweite Pkw wurde mit der Abschleppachse der Hundsheimer Feuerwehr abgeschleppt. Mühsamer gestaltete sich die Bergung der querstehenden Kartoffelerntemaschine, bei der ein Reifen und die Hinterachse beschädigt waren. Sie konnte erst von der Fahrbahn gezogen werden, nachdem der Besitzer des Geräts einen Ersatzreifen organisiert hatte. Die Straßenmeisterei entfernte zu guter Letzt noch ausgelaufene Betriebsmittel und Ölbindemittel von der Fahrbahn.

