Viel Neues bei den Schulhofkonzerten in Bruck

Viel Neues wird man bei den nächsten beiden Schulhofkonzerten zu hören bekommen. Gleich drei der vier Formationen werden nämlich bei ihren Auftritten ihre neuen Alben im Gepäck haben. Aber der Reihe nach: Den Anfang machen am 3. Juni „Der Nino aus Wien“, der in sein 12. Studioalbum „Eis Zeit“ die Stmmung der vergangenen zwei Jahre verpackt hat. Entstanden sind die Songs alle in Wien, manche in Simmering, andere in Favoriten, wie Nino Mandl wissen lässt. Das Album selbst wurde live aufgenommen in der Cselley Mühle, „als wäre es ein Corona-Konzert ohne Publikum gewesen“, so Mandl. Gemeinsam mit Raphael Sas, pauT und David Wukitsevits wird er am Samstag davon einiges im Schulhof des Brucker Gymnasiums zum Besten geben.

Die zweite Band an diesem Abend „dog&SCHWOARZ“ bringt ebenfalls ihr neues Album „I hob nur gschaut“ mit nach Bruck. Ihr Markenzeichen: Musikalische Sprachspiele zur Gänze ins Wienerische gekleidet. „Zeast hinfliagn, an Stern reißen - ausn Firmament“ heißt es da etwa, wenn wie meist bei der Formation der Schmäh mit Poesie vermengt wird. Bei Schlechtwetter wird das Konzert in den Turnsaal der Schule verlegt.

Mit neuen Songs kommt am 24. Juni auch Anna Mabo zu einem Schulhofkonzert, das allerdings im Hof der Bar Taro stattfindet. Es ist ihr zweites Werk und heißt Notre Dame. „Es ist ein Songwriter-Album, das kracht und brüllt - die fette Band gibt jedem Lied, was es verlangt und erzählt ein Sound-Epos nach dem anderen“, macht Schulhofkonzerte-Initiator Michael Strobl neugierig.

Anna Mabo und Thomas A. Beck sind beim zweiten Schulhof-Konzert zu hören. Foto: Clemens Sainitzer

Im zweiten Part des Konzert-Abends wird es poetisch und düster. Thomas A. Beck verpackt in seine Songs aktuelle politische Ereignisse, verdrängte Geschichte und starke Emotionen. Musikalisch unterlegt sind die eindringlichen Texte mit beunruhigendem, aber anziehendem Sound. „Während die Beine schon tanzen wollen, möchte der Kopf den Text verstehen, in die Poesie eintauchen“, sagt Strobl. Auch hierbei handelt es sich um ein Open-Air im Hof der Bar. Bei Schlechtwetter wird das Konzert verlegt oder verschoben.

Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Infos und Tickets gibt es unter schulhofkonzerte@yahoo.com

