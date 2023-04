ÖBB startet Infotour zu Flughafen-Spange: Viele Details stehen fest

Punkt 17 Uhr strömten schon die ersten Interessierten in die Mittelschule Fischamend. Die ÖBB hatten zum zweiten Info-Abend geladen, bei dem der Planungsstand der Flughafen-Spange präsentiert wurde. Mit vielen Plänen, interaktiven Karten und Visualisierungen versuchte man, der Bevölkerung einen Eindruck davon zu vermitteln, was sich in ihrer unmittelbaren Umgebung abspielen wird. Projektleiter Christian Trummer stand ebenso für Fragen zur Verfügung, wie zahlreiche seiner Kollegen, die etwa auch über das UVP-Verfahren und die Lärmschutz-Maßnahmen Auskunft gaben.

„Was wir hier herzeigen, ist das Einreichprojekt“, erklärt Trummer im Gespräch mit der NÖN, dass sich an der Trassenführung nichts mehr geändert habe. Mittlerweile ist der Planungsstand aber viel detailreicher und umfasst etwa auch die Errichtung der Begleitwege, Brücken und Unterführungen, aber auch die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Bruckneudorf. Und, was vor allem für die Anrainer interessant ist, es stehen auch die Details zu den Lärmschutz-Wänden fest. Sie sollen in mehreren Bereichen deutlich höher als derzeit werden, so etwa in Trautmannsdorf. „Dort werden sie von derzeit 2,5 Metern auf vier bis fünf Meter erhöht“, so Trummer. Parallel würden weiterhin Gespräche mit den Gemeinden stattfinden.

Neben dem Runden Tisch mit allen Gemeinden (Schwechat, Fischamend, Enzersdorf, Klein-Neusiedl, Schwadorf, Trautmannsdorf, Bruck, Bruckneudorf und Parndorf) wurden mittlerweile auch mehrere Arbeitskreise zu speziellen Bereichen gegründet. So beschäftigt sich einer etwa detailliert mit den Bauarbeiten in Fischamend. Hier entsteht nämlich ein komplett neuer Bahnhof, aber auch eine Reinigungsanlage. „Das derzeitige Bahnhofsgebäude reißen wir weg, und wir bauen eine Unterführung zu den Schulen. Die Park&Ride-Anlage bleibt von den Stellplätzen her wie sie ist“, so Trummer.

Aufgrund des Viertelstunden-Takts, mit dem künftig die Züge in Fischamend ankommen, wird eine Wendeanlage außerhalb der Stadt nötig. „Das ist dann auch eine gute Ausweichmöglichkeit, falls ein Zug Verspätung hat“, so Trummer. Die Hochleistungsstrecke für die Spange, die eine Ausbaugeschwindigkeit von 230 km/h hat, führt dann Richtung Klein-Neusiedl, wo die Untertunnelung der Fischa beginnt (die NÖN berichtete mehrmals). „Da haben wir viele Überlegungen im ökologischen Bereich angestellt“, erklärt Trummer, dass im Zuge der Untersuchungen für die Spange auch das alte Flussbett der Fischa entdeckt wurde. Das soll nun für einige hundert Meter revitalisiert werden. „Die Grundwasser-Kommunikation bleibt während der Bauarbeiten ständig aufrecht“, so Trummer.

Neue Haltestelle wird viergleisiger Bahnhof

Konkrete Pläne gibt es auch schon für die neue Haltestelle, die bei Enzersdorf unter der Erde entstehen wird. Dort ist ein viergleisiger Bahnhof mit einem 220 Meter langen Bahnsteig geplant. Direkt darüber soll ein Parkdeck mit 365 Stellplätzen errichtet werden. „Dadurch wird für die Parkflächen kein weiterer Boden verbraucht“, so Trummer. Zu diesem Parkdeck wird es eine eigene Zufahrt von der B60 geben. „Dadurch wird das Siedlungsgebiet von Enzersdorf geschont, das ist mit der Gemeinde so vereinbart“, erklärt Trummer.

Auch den Reisenbach werden die Bauarbeiten betreffen. „Der Reisenbach wird ordnungsgemäß ökologisch verlegt“, so Trummer. Gleiches gilt für den Seegraben. Entlang der gesamten Strecke entsteht ein 3,50 Meter breiter Begleitweg, der eigentlich für Wartungsfahrzeuge der ÖBB errichtet wird, aber freilich auch mit dem Rad befahren werden kann.

In ganz Trautmannsdorf wird Lärmschutz erhöht

In Trautmannsdorf, wo sich wiederholt mehrere Bürgerinitiativen gegen die Errichtung der Spange ausgesprochen haben, verläuft die Spangen-Strecke schon gebündelt mit der Ostbahn. Die „schnellen Gleise“ kommen dabei in die Mitte, links und rechts davon verlaufen künftig die Ostbahn-Gleise. Im Ort wird etwa die Eisenbahnkreuzung beim Friedhof aufgelassen. Dafür wird eine Unterführung samt Fuß- und Radweg errichtet. Fix ist mittlerweile, dass auch die Haltestellen in Sarasdorf und Wilfleinsdorf einen Anschluss zum Flughafen bekommen. Auch in Sarasdorf wird der Lärmschutz erhöht, die eine bestehende Lücke bleibt aber auch in Zukunft, „weil sich dort nur landwirtschaftliche Flächen befinden“, erklärt Trummer. Neu wird auch die Unterführung Sarasdorf und eine Wildbrücke bei der Hottergrenze von Sarasdorf und Wilfleinsdorf. Ebenfalls neu gebaut wird die noch relativ neue Eisenbahnbrücke bei der L163 zwischen Bruck und Wilfleinsdorf.

Im Brucker Stadtgebiet wird es vor der Ölmühle einen Abschnitt geben, der mit sechs Gleisen ausgeführt ist. „Wir brauchen dort zwei Überholgleise“, so Trummer. Auch hier wird es einige Neuerungen geben. So wird etwa die Unterführung in der Eisteichgasse erneuert. Von dort wird es künftig einen Begleitweg bis zur Lagerstraße geben.

Zweite Haltestelle für Bruck noch nicht vom Tisch

Nach wir vor im Raum steht die Forderung der Stadt Bruck nach einer zweiten Haltestelle im Bereich der ehemaligen Zuckerfabrik. „Dazu wird es eine Arbeitsgruppe geben. Wir verhindern das nicht“, sagt Trummer auf NÖN-Anfrage, dass dazu noch keine Entscheidung gefallen sei. Ziemlich fix dürfte aber sein, dass im Fall einer solchen zweiten Haltestelle in Bruck dort ausschließlich die Schnellbahn-Züge halten würden.

Fest steht aber, dass auch im Brucker Stadtgebiet der Lärmschutz auf über vier Meter erhöht werden wird. Und, dass eigens für die Baustelle eine Entlastungsstrecke errichtet wird, über die die Baufahrzeuge zufahren. „Die fahren also nicht über das Stadtgebiet“, so Trummer. Im weiteren Verlauf wird auch bei der Viaduktgasse in Bruckneudorf die Unterführung erneuert und die Brücke über die Leitha verbreitert. Zwischen Bruckneudorf und Parndorf wird dann eine große Wendeanlage entstehen. „Dort wenden etwa 100 Züge. Die ganze S-Bahn wendet zum Beispiel“, so Trummer. Über eine sogenannte Überwerfung über die Gleise fahren die Züge von dort dann in die andere Richtung zurück.

Der Zeitplan sieht nun vor, dass Ende 2023 die Einreichung für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erfolgt. Danach sind etwa zwei Jahre für die Einholung aller Genehmigungen eingeplant. Der Baubeginn soll also etwa in der zweiten Hälfte 2026 erfolgen. Ähnlich sieht es bei der neuen B260 aus. Hier soll 2024 die Einreichung für die UVP stattfinden. Gebaut wird dann in etwa zeitgleich mit der Spange.

