Großbrand in Bruckneudorf: Nachlöscharbeiten dauern an .

Ein Brand, der am Mittwochnachmittag auf dem Gelände der ehemaligen k.u.k.-Konservenfabrik in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) ausgebrochen ist, hat am Donnerstag die Einsatzkräfte weiter beschäftigt.