Die Ursprünge des Bestattungsunternehmens Beer gehen auf das Jahr 1925 zurück, als Karl Beer, der Urgroßvater des heutigen Inhabers Kommerzialrat Rudolf Beer, in seiner Tischlerei für den Bedarf bei Sterbefällen in Neuhofen/Ybbs Särge anfertigte.

1964 gründete sein Enkel Rudolf Beer ein Bestattungsunternehmen. 1990 wurde ein zweiter Standort in Amstetten, Klosterstraße 10, eröffnet.

Im Jahr 1992 trat Rudolf Beer jun. in den elterlichen Betrieb ein. Nach Konzessionsprüfung und dem Besuch zahlreicher Fachseminare und Ausbildungsstätten in Deutschland erhielt er 2002 in Düsseldorf als erst zweiter Österreicher den Titel Funeralmaster/Bestattermeister, eine Auszeichnung auf europäischer Ebene. Nach umfangreichen Ausbildungen in Köln, Düsseldorf und einem Praxisstudium in Paris erwarb Rudolf Beer jun. im Frühjahr 2004 den Fachtitel Dipl. Thanatopraktiker und übernahm im selben Jahr den elterlichen Bestattungsbetrieb.

2014 erfolgte die Eröffnung der Filiale „Trauerhilfe Ybbstal“ in Waidhofen/Ybbs und 2016 die Eröffnung der neuen Firmenzentrale in Neuhofen an der Ybbs. Zusätzlich wurde dort die Möglichkeit zum Abschiednehmen in kleinem Rahmen mit dem Andachtsraum geschaffen. Weiters wurde der Rudolfsaal erbaut mit Platz für 130 Personen, welche dort in Würde von einem geliebten Menschen Abschied nehmen können. Der Tätigkeitsbereich des Familienunternehmens erstreckt sich über weite Teile des Bezirkes Amstetten (inkl. Waidhofen/Ybbs) und Teile des Bezirkes Melk.

„Das Abschiednehmen vom Leben beschäftigt uns als Familienbetrieb seit mehr als fünf Jahrzehnten. Herzensangelegenheit ist es uns, den Angehörigen in dieser Zeit des Schmerzes und der Trauer mit Würde, Verständnis, Trost und Geborgenheit zu begegnen, den letzten Weg ihrer Lieben einzigartig zu gestalten und sie auf vielen Wegen zu begleiten“, sieht sich Kommerzialrat Rudolf Beer auch als Anwalt der Verstorbenen.

