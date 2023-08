Eine Werkstatt, alle Marken

Der Familienbetrieb Riedl wurde 1948 von Richard Riedl gegründet und ist der älteste aktive Bosch-Betrieb Österreichs. Das Unternehmen zählt zu den ältesten Kfz-Werkstätten in der Region Amstetten und zeichnet sich durch jahrzehntelange Erfahrung über mittlerweile vier Generationen aus. Heute führt Roman Riedl den Betrieb.

Alle Leistungen markenunabhängig

„Man bekommt bei uns vom Pickerl über das Service nach Herstellervorgaben bis hin zur Motorinstandsetzung alle notwendigen Leistungen rund ums Auto – und das markenunabhängig – aus einer Hand. Unser Alleinstellungsmerkmal ist das herausragende Wissen in der Kfz-Technik, speziell im Bereich der Fehlerdiagnose bei Einspritzsystemen und Elektronik. Besondere Anerkennung gilt hierbei unserem kompetenten Team, welches essenzieller Bestandteil unseres Erfolges ist“, sagt Geschäftsführer Roman Riedl. Zu den Kernkompetenzen zählen die Prüfung und Instandsetzung von Einspritzpumpen und Injektoren aller Marken.

Großes Fachwissen über Old- und Youngtimer

Neben der Zertifizierung als eines von vier Bosch-Diesel-Centern in Österreich zeichnet sich die Firma Riedl durch ihre Kenntnisse über Old- und Youngtimer aus. „Das Fachwissen bei klassischen Fahrzeugen wird immer weniger. Durch unsere Leidenschaft zum Automobil haben wir uns in diesem Bereich bewährt und betrachten uns als Spezialist für Einspritzsysteme wie Bosch K-/KE-Jetronic, Elektrik usw., die zum Beispiel im VW Golf 1 GTI, Audi Ur-Quattro, luftgekühlten Porsche und klassischen Mercedes zu finden sind“, sagt Roman Riedl. Verbaut werden ausschließlich Original-Ersatzteile in bester Qualität zu fairen Preisen.

Daten & Fakten

Riedl Bosch ServiceLewingstraße 5, 3300 AmstettenTelefon: 07472/62740Telefax: 07472/62740 15office@riedl-bosch-service.atwww.riedl-bosch-service.at

Die Firma Riedl Bosch Service ist der älteste Bosch-Partner in Österreich und seit 1948 in vierter Generation in Familienbesitz.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 7.30 bis 12 und 13 bis 16.30 Uhr, Freitag 7.30 bis 12 Uhr.

