Hier ist der Kunde König

Im Dezember 2000 erfolgte die Umgründung der Steinecker Moden KG in die heutige Steinecker Moden GmbH. Die Firma wird seitdem von Gottfried Friedrich Steinecker (Jahrgang 1973) als Geschäftsführer geleitet und ist im Besitz der Steinecker-Familien-Privatstiftung.

Gottfried Friedrich Steinecker baute 2007 das Stammhaus Randegg um und errichtete in luftiger Höhe einen neuen Braut salon im „Penthouse-Stil“. Später wurde auch noch die Damen- und Herrenabteilung neu ausgebaut und auf neuen Glanz gebracht. Auch die Trachtenabteilung wurde vergrößert und mit neuen Marken aufgewertet. Im Jahr 2011 bot das Stammhaus Randegg somit nun auf über 2.000 Quadratmetern Verkaufsfläche Hochzeits- und Anlass mode für die ganze Hochzeitsgesellschaft sowie gepflegte Mode für Damen und Herren an.

Seit April 2019 umfasst das Filialnetz 16 Verkaufsstellen in insgesamt fünf verschiedenen Bundesländern (Niederösterreich, Salzburg, Wien, Oberösterreich, Steiermark). Dazu zählen die vier Steinecker-Hochzeits-Stores, die neun Fashion-Stores und drei Franchise-Stores.

Derzeit beschäftigt die Steinecker Moden GmbH zirka 250 Mitarbeiter. Um dem Ruf eines freundlichen und bestens ausgebildeten Personals gerecht zu werden, gibt es interne Schulungsmaßnahmen für Quereinsteiger. Personen, die noch nie im Verkauf tätig waren, durchlaufen dabei ein Schulungsprogramm, in dem sie in den Beruf der Verkäuferin beziehungsweise des Verkäufers eingewiesen werden.

Auch auf die Ausbildung von Lehrlingen legt man großen Wert, weshalb diese vom ersten Tag an in das Geschehen im Modehaus integriert und sie so ausgezeichnet ausgebildet werden. Eine freundliche Kundenbetreuung und ein toller Service sowie bestens ausgebildete Mitarbeiter, die dem Kunden eine Komplettberatung bieten, zeichnen die Steinecker Moden GmbH aus. „Da wir ein Familienunternehmen sind, haben wir ein tolles Arbeitsklima – und das spürt auch der Kunde“, sagt Geschäftsführer Gottfried Friedrich Steinecker.

