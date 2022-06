Mehr als nur Malermeister

Malermeister Sigi Kreuziger aus Hausmening führt die Malermeister Kreuziger GmbH in der fünften Generation. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1890 durch seinen Urgroßvater Franz Kreuziger. Mit seiner Frau setzte sich der Maler damals aufs Rad, nahm Pinsel und Leiter mit und besuchte eine Woche lang verschiedene Bauernhöfe der Umgebung, um Räume zu verschönern.

Seine Frau erledigte dort inzwischen Näharbeiten. Jahre später wollte der Gründer sein kreatives Handwerk professionell anbieten und errichtete im Privathaus in Ulmerfeld eine eigene Werkstatt. Im Jahr 1913 erfolgte dann der Umzug nach Hausmening.

1968 übernahm der Vater von Sigi Kreuziger, Siegfried Kreuziger senior, mit seiner Frau Henriette die Malerwerkstatt. Der Seniorchef erweiterte schließlich den bis dahin reinen Malerbetrieb um weitere Arbeiten wie das Verlegen von Böden.

Wer selbst zum Pinsel greifen wollte, hatte bereits damals die Gelegenheit, die Farben in der Malerei Kreuziger mischen zu lassen, denn Siegfried Kreuziger senior eröffnete auch eine Farbenhandlung und bot Tapeten, Vorhänge, Bodenbeläge und Fassadenbeschichtung an. 1975 erfolgte dann die Erweiterung der Werkstätte um eine Lackiererei, Beschriftung mit Folientechnik und Mischanlage für sämtliche Farbqualitäten.

2006 übernahm den Betrieb schließlich Sohn Sigi, der noch alle Arten von Beschriftungen wie Textilbeschriftungen sowie Digitaldruck in die bestehende Palette aufnahm. Mit insgesamt zehn Mitarbeitern malt und streicht der Firmenchef heute aus Leidenschaft. Unterstützt wird er dabei von der Familie. Bruder Elmar arbeitet ebenfalls als Maler, seine Frau Sabrina macht die Buchhaltung.

„Bei einem Familienbetrieb in der fünften Genera tion kommen auch nützliche Dinge zum Vorschein. Vor kurzem wurde wieder einmal gewalzt, was man schon lange nicht mehr macht. Es ist wie in der Mode, in der manche Techniken immer wieder kommen. Und eines beweisen wir besonders gerne, den Mut zur Farbe“, so Sigi Kreuziger, dem auch der Kontakt zu den Menschen wichtig ist.

