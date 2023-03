Most Relaxed im Mostviertel

Die Kothmühle war tatsächlich eine Mühle und wurde vor über 700 Jahren erstmals erwähnt. Die Scheiblauers erwarben das Anwesen im Jahr 1866. Sohn Johann Scheiblauer gründete 1912 das Gasthaus Kothmühle. Marianne und Johann, die Pioniere des Hotels, bauten und erweiterten den Betrieb von 1969 auf 1995 auf 74 Zimmer und fünf Seminarräume. 1998 übernahm Johannes Scheiblauer mit seiner Frau Christiane das bereits erfolgreiche Seminarhotel. Sie erweiterten das Hotel zu einem Resort mit 91 Zimmern, neun Seminarräumen, einem 800 Quadratmeter großen Wellnessbereich, drei gemütlichen Stüberln, einem lichtdurchfluteten Restaurant mit Bio- und Regionalfrühstück und einem zwei Hektar großen RelaxGarten.

„Der Wellnessbereich war ursprünglich für Seminar- und Wochenendgäste gedacht, hat sich aber in weiterer Folge immer besser entwickelt. Heute sind die Hälfte unserer Kunden Wellnessgäste. Die meisten kommen aus Ostösterreich, nicht wenige davon aus dem Mostviertel“, berichtet Christiane Scheiblauer. Zum Most Relaxed – so heißt der Wellnessbereich – gehören eine Mühlensauna, ein großzügiges Schwimmbiotop und ein Kneippweg im Relax Garten, der das eigentliche Herzstück des Betriebs ist.

Sechste Generation wächst bereits heran

Seit 2014 sind Johannes und Christiane Scheiblauer auch Inhaber des 4* Hotels „Das Schloss an der Eisenstraße“ in Waidhofen an der Ybbs. Dort warten weitere 92 romantische Schlosszimmer, 1.000 Quadratmeter Seminar- und Hochzeitslocation, ein Fitness- und Spa-Bereich sowie der neue SchlossGarten mit Sundowner Bar und atemberaubendem Ausblick auf die Altstadt Waidhofens.

„Die sechste Generation wächst mit unseren zwei Enkeltöchtern bereits heran. Mittlerweile arbeitet auch unsere Schwiegertochter Elisabeth im Betrieb mit. Die Boku-Absolventin kümmert sich in den Familienbetrieben um alle Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele und um den Sales in den beiden Hotels“, sagt Christiane Scheiblauer.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ