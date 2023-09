Regional und nachhaltig

Die Fleischerei Hürner wurde 1910 von Engelbert Hürner gegründet und befasste sich bis in die 60er-Jahre in erster Linie mit dem Viehhandel. Mit der Errichtung eines Schlachthauses in Amstetten begann 1966 der österreichweite Versand von hochwertigen Fleischprodukten. Seit Mai 2023 ist Karl Hürner jun. in vierter Generation alleiniger Geschäftsführer.

Im Fleischereiunternehmen in der viehreichsten Gegend Österreichs, in dem auf Regionalität und Nachhaltigkeit großer Wert gelegt wird, wird bis auf wenige Ausnahmen alles selbst produziert, vom regionalen Rind, Kalb und Schwein über Wild bis hin zu Schinken- und Wurstspezialitäten. Das Fleisch wird von ausgewählten Lieferanten aus dem Mostviertel bezogen, das Wild kommt aus heimischen Wäldern.

Im Rahmen des Großhandels wird in Amstetten und Umgebung täglich von Montag bis Freitag ausgeliefert und die gehobene Gastronomie in Wien viermal wöchentlich beliefert. Fahrverkäufer Fred Lumetsberger ist mit täglich frischen Wurst- und Fleischwaren zu Privatkunden im Mostviertel unterwegs.

Als wichtiges Standbein fungiert auch die Filiale in Amstetten-Allersdorf, wo täglich ab 6.30 Uhr heiße Leberkäsvarianten und zur Jausenzeit abwechselnd frische verschiedene Schmankerl wie Bauernbratl, Surbrüstel, Surstelze, Cordon Bleu sowie Hühner- und Putenschnitzel angeboten werden. Am Standort Allersdorf sind neben den herzhaften Leckereien aus Eigenproduktion, Frischfleisch, Wurstwaren und frischem Gemüse auch allerlei Gemischtwaren sowie täglich ein Mittagsmenü erhältlich.

Für nachhaltigen Strom für die Kühlanlage am Betriebsstandort in der Amstettner Kirchenstraße sorgt seit heuer eine 35-kWp-Photovoltaikanlage. Sein soziales Engagement beweist Karl Hürner jun. (gemeinsam mit der Fleischerei Keusch) mit der Unterstützung der Sozialaktion „Die Löwinnen sind los“ des Lions Clubs Neuhofen Wiege Österreichs.

Das Foto aus dem Jahr 1927 zeigt die Urgroßmutter des heutigen Geschäftsführers, Maria Hürner. Rechts Großonkel Leo Hürner. Foto: Hürner

Daten & Fakten

Fleischereibetrieb Karl Hürner GesmbH

Kirchenstraße 10-14, 3300 Amstetten, 07472/62675-0

office@fleischerei-huerner.at

www.fleischerei-huerner.at

Filiale in Amstetten-Allersdorf: Allersdorferplatz 4a

07472/6267513

Statement

Gottfried Pilz, WKNÖ, Bezirkstellenobmann Amstetten Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.