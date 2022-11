Seit 1625 in Familienbesitz

Einer der traditionsreichsten Betriebe der Region ist das Gasthaus Kremslehner in Stephanshart. Der Landgasthof mit gutbürgerlicher Mostviertler Küche ist nachweislich bereits seit 1625 im Familienbesitz und liegt in einem landschaftlich einzigartigen Gebiet am Rande der Machland-Donauauen, umgeben von der sanften Hügellandschaft des Mostviertler Alpenvorlandes. Mit der Einheiratung Johann Kremslehners im Jahr 1896 firmiert der Betrieb nunmehr bereits in vierter Generation unter diesem Namen.

„So wie die Musik, Jagd und Feuerwehr in diesem Haus immer schon eine Rolle spielten, ist es seit jeher der Brauch, dass hier von Martini (11.11.) bis Josefi 19.3.) einmal wöchentlich Tarock gespielt wird“, ist Martin Kremslehner, der 2008 den Gasthof von seinen Eltern Aloisia und Johann Kremslehner übernommen hat, stolz auf diese nach wie vor gelebte Tradition.

Die Küche, in der Mutter Aloisia das Zepter führt, zeichnet sich durch regionale Speisen und frische und „mit viel Liebe zubereitete“ Hausmannskost aus. Die Tagesspeisekarte wird saisonal angepasst. So gibt es neben einem täglichen Mittagsmenü etwa traditionellen Mostbraten, Mostviertler Selchsuppe, Gegrilltes in der Pfanne, Putenröllchen oder Spezialitäten aus „Omas Küche“. Besonders beliebt sind die Schmankerlwochen mit Knödelbuffet, Gansl- (noch bis 20. 11.), Ripperl- und Ritteressen. Ab Ende November bis 11. Dezember haben Wildspezialitäten Saison. Natürlich wird hier den Gästen auch das Mostviertler Nationalgetränk, der Most, kredenzt. Die eigene Doppelmostpresse, eine Rarität aus dem Jahre 1852, wird bei diversen Veranstaltungen belebt, um Süßmost zu erzeugen.

Neben zehn neuen beziehungsweise neu adaptierten Gästezimmern garantiert der Saal mit bis zu 450 Sitzplätzen und einer behindertengerechten Adaptierung ein optimales Ambiente für Großveranstaltungen wie Betriebsfeiern, Hochzeiten, Tanzveranstaltungen oder Konzerte. Für kleinere Veranstaltungen wurde mit dem „Gwölb“ ein Teil des ehemaligen Bauernhofes sensibel restauriert.

