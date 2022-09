„Sind selbst aktive Sportler“

Was in der Zwischenkriegszeit (1930) mit Firmengründer Roman Winninger I. in der Amstettner Linzerstraße als Sattlerbetrieb begann, ist heute in der dritten Generation mit Roman Winninger III. und in der vierten Generation mit den Söhnen Manuel und Rainer Winninger zu einem der größten Sportfachhändler Österreichs mit 15 Standorten und rund 350 Mitarbeitern geworden.

Eines der ereignisreichsten Jahre in der Firmengeschichte neben dem Jahr 2001 mit der Eröffnung des damals größten Intersport XL Shops Österreichs im Citycenter Amstetten und 2007 mit drei Neueröffnungen war das Jahr 2019. Intersport Winninger eröffnete auf vier Etagen im Herzen der Stadt Linz (Mozartkreuzung) seinen neuen Premium-Shop. Fast zeitgleich wurde der 2.500 m² große Intersport-Flagshipstore in der Plus City übernommen. 2020 eröffnete man trotz Pandemie einen weiteren Shop in Parndorf.

Während auf einer Verkaufsfläche von 2.500 Quadratmetern der Neusiedlersee nachgebaut wurde, befindet sich direkt neben dem Shop sogar eine eigene E-Bike Teststrecke. Ein äußerst spannendes Jahr war auch das Vorjahr. Anfang 2021 übersiedelte die Winninger-Firmenzentrale in den modernen Neubau in Hermannsdorf bei St. Georgen/Ybbsfelde. Am 15. März wurde in der Wiener Mariahilfer Straße auf 4.000 m² und zwei Geschoßen das Meisterstück der Intersport-Winninger-Shopgeschichte aus der Taufe gehoben: der modernste Intersport-Erlebnis-Store Europas. Im Geschäft in der Wiener Mariahilfer Straße kann man mittels Simulator sogar Ski fahren (wie übrigens auch in Linz-Mozartkreuzung).

„Wir arbeiten gerne mit Menschen und sind stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, betont Manuel Winninger das gute Betriebsklima und verweist darauf, dass er und sein Bruder Rainer nicht nur ein Unternehmen der Sportartikelbranche leiten (gemeinsam mit Vater Roman Winninger), sondern auch selbst viele Sportarten ausüben.

Neben dem riesigen Angebot an Artikeln in den verschiedensten Sportarten arbeitet man auch mit rund 100 Sportvereinen (davon allein 53 in Amstetten) intensiv zusammen.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ