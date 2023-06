Ständig am Puls der Zeit

Vor 82 Jahren legte Franz Hinterholzer, der Sohn des „Aubauern“ aus Öhling, mit der händischen Beladung seines Pferdefuhrwerks die Basis für die heute breit aufgestellte Firmengruppe. 1977 übernahm dessen Sohn Gerhard Hinterholzer das Unternehmen mit fünf Mitarbeitern und seit 2017 leitet Baumeister Ing. Christoph Hinterholzer, unterstützt von zwei Prokuristen, in dritter Generation den heute in Aschbach ansässigen Familienbetrieb, der im Holztransport seine Wurzeln hat und von den Eltern in den Bereichen Kiesgewinnung und Erdbau zu einem der führenden Betriebe in der Region entwickelt wurde.

Heute ist die Firmengruppe, die über 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und über 70 Baumaschinen und 30 LKWs verfügt, in vielen Bereichen ein gefragter Dienstleister: Vom klassischen Erdbau in allen Facetten über die Sand- und Kiesgewinnung mit eigener Kies-Waschanlage, von der Errichtung von Wurfsteinmauern bis zum Abbruch und Recycling von Baumaterialien inklusive sortenreiner Trennung sowie dem immer wichtiger werdenden Bereich der Renaturierung reicht das umfangreiche Repertoire des Familienunternehmens. Neben einer Baurestmassendeponie in Steinakirchen zählen auch der Granitsteinbruch Odilia in Kollmitzberg und eine eigene Donauschiffsanlegestelle mit Verlademöglichkeit zum Unternehmensgegenstand.

„Die möglichst schonende Verwendung von natürlichen Rohstoffen, wobei Recycling im Vordergrund stehen muss, ist ein Gebot der Stunde. Auch der Energieverbrauch wird in Zukunft ein großes Thema in der Branche sein“, betont Christoph Hinterholzer und setzt gleichzeitig selbst ein Zeichen Richtung Nachhaltigkeit. Das Betriebsareal wird von einer 200-kWp-Anlage mit Strom versorgt und ab der kommenden Heizsaison ersetzt eine Wärmepumpe den Gasanschluss. Zusätzlich errichtet die Hinterholzer Energie GmbH auf einer Fläche von 1,6 Hektar einer aufgelassenen Baurestmassendeponie in Galtberg bei Mauer eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 1,8 Megawatt.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ