Tanzen belebt alle Sinne

Tanzunterricht zu geben hat in der Familie Koza-Lantschik eine sehr lange Tradition.

Bereits 1893 gründete Tanz- und Schwimmmeister Jakob Lantschik die Stammschule in Krems, die dann von seinem Sohn Karl und später von beiden Enkeln Günther und Doris weitergeführt wurde. Günther blieb in Krems, Doris – eine ausgebildete Elevin der Staatsoper – ging nach Amstetten und übernahm die Tanzschule Broneder, zu Beginn alleine und später mit ihrem Mann Mag. Arch. Ing. Hermann Koza.

Mit 14 Jahren durfte Sohn Frank Koza im Beisein seiner Mutter zum ersten Mal in St. Valentin unterrichten. Somit war der Einstieg in den Betrieb geschafft. Zwei Jahre später begann Frank Koza auch in Krems an der Donau bei seinem Onkel Günther Lantschik zu unterrichten, der ihm sehr viel an betrieblichem Wissen für die Führung einer Tanzschule und natürlich auch zum Unterrichten beibrachte.

Nach vielen Erfahrungen und Eindrücken in Wiener Tanzschulen besuchte Frank Koza nach seinem Präsenzdienst die 3-jährige Tanzlehrerakademie in Wien, die er mit der staatlichen Diplom-Meisterprüfung abschloss. Im September 1996 übernahm Diplom-Tanzmeister Frank Koza die Tanzschule in Amstetten und Umgebung. Im Herbst 1997 kamen die ersten Ideen für eine eigene Tanzschule auf und am 1. März 1998 gründete er den nun völlig neuen Standort in der „Alten Molkerei“ – seinen neuen Stammsitz und Zentrale des Mostviertels.

Während man im Erwachsenenbereich bereits wieder auf Vor-Corona-Niveau angelangt ist, übt sich die Jugend derzeit noch in Zurückhaltung. „Tanzen ist ein Erlebnis, ist Leidenschaft, fördert die Motorik und das Selbstvertrauen und unterstützt ein gesundes Verhältnis zum eigenen Körper“, appelliert Frank Koza an die Jugend, auf die Tanzfläche zu kommen.

Die Großeltern von Frank Koza: Emma und Karl Lantschik. Foto: Koza

Daten & Fakten

Tanzschule Frank und Nicole Koza

Adresse: 3300 Amstetten, Feldstraße 13

Telefon: 0676/5192024

Mail: tanzschule@koza.at

Statement

Gottfried Pilz, WKNÖ Bezirksstellenobmann Amstetten. Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.