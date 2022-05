Was der Urgroßvater vor über 100 Jahren begonnen hat, hat immer noch Bestand und gewinnt wieder mehr und mehr an Wertschätzung: Die Fleischerei Saliwa im Herzen von Kottingbrunn ist das Paradebeispiel eines Familienbetriebes. Im Verkaufsraum steht die Chefin, Yvonne Saliwar, mit der Schwägerin, in der angrenzenden Küche steht der ältere Sohn Christoph und kocht, im hinteren Betriebsraum reinigt und zerlegt der Senior-Chef Rudolf Saliwar mit dem jüngeren Sohn Alexander das Fleisch in einer blütenweißen Gummischürze und weißen Gummistiefeln, dem Haus- und Hofhund gehört der Hof, er darf den Wurstduft genießen: „Bei uns ist alles Familie“, sagt Yvonne Saliwar stolz, die eigentlich Fotografin ist.

Alles blitzt und blankt, muss täglich aufs Penibelste gereinigt werden. In der Küche geht auch noch die Mutter von Yvonne Saliwar zur Hand und Rudolfs Vater werkte bis vor kurzem ebenfalls noch mit; selbst die Freundin des jüngeren Sohns kommt nach ihrem stressigen Dienst bei einer Lebensmittelkette und hilft. Die Stimmung sei hier so angenehm familiär und auch der Kontakt zu den Kunden sei ein ganz anderer als im Supermarkt: „Hier ist jeder freundlich und will plaudern, im Supermarkt redet niemand“, bedauert sie.

Wer zum Saliwar kommt, bekommt nicht nur exzellentes Fleisch von regionalen Produzenten und gschmackige Wurstwaren, sondern auch ein persönliches Gespräch – und das ist gratis. Hier kann man sein Herz an der Wursttheke ausschütten, und Frau Saliwar hat immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme ihrer vielen Stammkunden. Gerade nach oder gerade in einer Krise ist es angenehm über vieles reden zu können. Ja, die Corona-Krise, die haben sie auch irgendwie und halbwegs gut überstanden, haben sich angepasst, so wie so viele Selbstständige, kochen jetzt jeden Tag ein Menü, das man sich abholen kann.

Eine zusätzliche Herausforderung neben dem täglichen Geschäft, das es zu bewältigen gilt, aber es sei eine schöne Herausforderung, die täglich frühmorgens beginnt.

