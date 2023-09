Der Letzte seiner Zunft ...

Man kommt in eine Lagerhalle, meterhoch stapeln sich Kartons und Kisten. Von weiter hinten hört man ein fast entspannendes leises Klopfen und Knacken. Man erwartet nicht, dass hier drei Damen an einem Holztisch sitzen und in akribischer Handarbeit feinstes Pinselhaar zu Pinseln verarbeiten.

Ein Zavodsky Pinsel ist etwas ganz Besonderes: Es gibt Pinsel aus samtweichen Feen-, Dachs- oder Marderhaaren – ein Kilo kostet bis zu 25.000 Euro. Aber nicht nur die Pinsel und Bürsten sind etwas Besonderes, auch, dass der Chef persönlich die in der Früh bestellte Ware bereits zu Mittag ausliefert. „Wir schauen, dass wir schneller sind als alle anderen. Qualität und Geschwindigkeit sind das Wichtigste heutzutage“ , sagt Peter Zavodsky. Der Einsatz, den er mit seinen drei Schwestern und seiner Frau leistet, ist im wahrsten Sinn des Wortes unbezahlbar, „auf die Stunden darf man nicht schauen, jeder Tag bringt Probleme, man legt sich mit den Gedanken an die Firma nieder und steht damit wieder auf.“

Bis zu fünf Tonnen Borsten und ein paar Hundert Kilo Haare von Dachs & Co werden in dem Familienbetrieb jährlich verarbeitet. „Wir produzieren rund 600.000 Pinsel im Jahr, von der Malerbürste bis zum Künstlerpinsel“, werden gut 800 Kunden beliefert. Das Geschäft läuft gut, aber es steckt viel Leidenschaft drinnen, der „größte Vorteil eines Familienbetriebes sei es, dass man sich aufeinander verlassen kann“, sagt der Unternehmer.

Rudolf Zavodsky, gelernter Pinselmacher, kehrte 1946 aus der Kriegsgefangenschaft nach Wien zurück und überlegte, wie er weitermachen könnte. „Mein Großvater ging auf die Müllhalden, sammelte dort russische Konservendosen, besorgte sich Mikado-Stäbchen der Engländer und Haare von den Frisören, so hat er die ersten Pinsel produziert und sie mit dem Radl ausgeliefert.“ Die erste große Bestellung kam von der Post, die 2.000 Leimpinsel bestellte, um die Postzettel auf die Briefe und Pakete zu kleben. „So hat mein Großvater wieder zurückgefunden und das Geschäft ging los“– bis zum heutigen Tage...

Wenn man die Stunden über das Jahr zusammenzählen würde, dann stünde Peter Zavodsky etwa drei Monate am Stück an der Pinselhaar-Mischmaschine. Er ist der Letzte seiner Zunft in Österreich. Foto: Sandra Sagmeister, Sandra Sagmeister

Daten & Fakten

Die letzte Pinselmanufaktur in Österreich hat Pinsel, Bürsten, Farbroller und jegliches Maler-zubehör wie Abdeckmaterial und Klebebänder, Spachtel- und Dichtungsmassen im Angebot.

Adresse: Dr.-Theodor-Körner-Straße 49A, 2521 Trumau

Telefon: 02253/22020

Internet: www.zavodsky.at

Statement

Peter Bosezky, WKNÖ Bezirksstellenobmann Baden Foto: Tanja Wagner, Wagner Tanja

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.