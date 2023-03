„Die Gastro ist einfach spannend“

Der Rebhof in Tattendorf ist auf Grundmauern gebaut, die vor 400 Jahren gelegt wurden, ein solides Fundament, das man in Krisenzeit gut gebrauchen kann.

Das Gasthaus selbst gibt es seit 180 Jahren und immer war es im Besitz der Familie Schneider. Stefan Schneider (40) führt gemeinsam mit seinem Cousin, Wolfgang Schneider (53), das traditionsreiche Gasthaus im Herzen von Tattendorf. Die Familie Schneider ist groß und jeder hilft mit. Auch Papa Schneider, Josef, steht noch jeden Tag im Betrieb, Stefans Schwester hilft am Wochenende im Service mit, seine Mutter bereitet in der Küche alles vor und seine Tante pflegt den Garten, „sie hat einen grünen Daumen, den ich nicht habe“, bedauert Stefan Schneider.

Man stelle sich zwar einen Familienbetrieb manchmal ein bisschen zu idyllisch vor, nicht immer ist alles eitel Wonne, aber „die unbezahlte Arbeit, die jeder einbringt, die ist unbezahlbar“, weiß es Stefan Schneider sehr zu schätzen, dass alle mit anpacken. Einen anderen Beruf könne er sich nicht vorstellen, „schon als Kind wusste ich, dass ich das Gasthaus übernehme.“ Mit Freude erinnert er sich an seine Kindheit, die sich größtenteils im Betrieb abgespielt hat: „Was gibt es Schöneres? Wenn man Hunger hat, geht man einfach in die Küche, wenn man durstig ist, holt man sich was aus der Schank – und immer waren die Eltern da.“

Stefan Schneider ist mit Leib und Seele Wirt und das 24 Stunden und fast sieben Tage die Woche: „Die Arbeit stört mich nicht, ich mache das wirklich gerne, weil die Gastronomie bietet so viele spannende Aspekte, es wird einem nie langweilig.“

Seit der Corona-Zeit habe man zwei Ruhetage in der Woche, aber zu arbeiten gibt es ständig was. An seinem Beruf liebt er besonders den Kontakt mit den Menschen, es sei jeder Tag eine tolle Erfahrung, „ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt und oft sind daraus Freundschaften entstanden“, erzählt Stefan Schneider, der sich nicht vorstellen könne, einen Büroberuf auszuüben. Selbst in der Freizeit bildet er sich weiter und geht gerne essen ...

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ