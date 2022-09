Ein Leben im Gasthaus

„Ich bin die Vierte“, sagt Eva Blüml stolz und „eigentlich bin ich schon in Pension, aber immer noch im Betrieb.“ So ist das in einem Familienbetrieb, die Generationen geben sich nicht die Türklinke in die Hand und sind weg, sondern man bleibt in einem Unternehmen – das Gemeinsame steht im Vordergrund.

Die heute 63-Jährige hat seit Kindesbeinen an das Wirtshausleben mitbekommen. Als Kind hat sie bereits geröstete Leber und Schnitzerl gemacht, im 1. Stock war die elterliche Wohnung, das gesamte berufliche und familiäre Leben spielte sich unter einem Dach ab – im Gasthaus Kellner, das seit 1897 existiert. Nach der Schule machte die kleine Eva in der Gaststube ihre Hausübungen, sie wuchs heran und machte vorerst eine kaufmännische Ausbildung. Ihre erste Anstellung war in einer Bank, wo sie auch ihren Mann kennenlernte. Er blieb in dem Finanzinstitut, sie ging zu ihren Wurzeln zurück: bekam die Zwillings-Söhne Johannes und Christian, zehn Jahre später Tochter Sandra.

Junior-Chefin Sandra wollte eigentlich Tierärztin werden, steht aber heute mit Bruder Johannes und ihrem Lebensgefährten Christian im Betrieb und gibt dem Wirtshaus eine sichere Zukunft. So wie damals Eva Blüml die Zukunft des Gasthauses sicherte. Als junge Mutter kümmerte sie sich nicht nur um die Kinder, sondern auch um ihre gehbehinderte Mutter und somit war es naheliegend, dass sie die Konzession machte und mit 27 Jahren den Betrieb übernahm. Das ist nun 36 Jahre her, „seither bin ich Wirtin“, sagt sie stolz.

Man erlebt viel in einem Wirtshaus, man nimmt an vielen Leben teil, sieht, wie die Kinder heranwachsen, erwachsen und alt werden. Und eines Tages sind sie dann weg, „das merkt man dann schmerzlich, wenn plötzlich ein Platz im Gasthaus frei bleibt.“ Man erlebt Hochzeiten, Taufen und die letzte Feierlichkeit, den Leichenschmaus – ein Wirtshaus ist die Seele und das Herz eines Ortes, wo man den Kreislauf des Lebens miterlebt. Auch wenn sich doch seit Corona vieles geändert habe und die Wirtsstube nicht mehr so belebt ist wie früher. Aber in 125 Jahren hat man hier in der Wirtsstube schon vieles er- und überlebt …

