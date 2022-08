Fest in Familienhand

Wer glaubt, dass ein Industriebetrieb nicht familiär geführt werden kann, der kennt Werner Mössmer nicht. Er ist seit 2009 Geschäftsführer und kennt jeden Mitarbeitenden mit Vor- und Nachnamen, „und von vielen weiß ich sogar, wie viele Kinder sie haben“, sagt Werner Mössmer.

Was macht einen Familienbetrieb aus? Wenn man die Firmenchefin Ursula Gaumannmüller anruft, um sich einen Interview-Termin auszumachen, wird es schnell klar: „Nein, heute geht es nicht, da ist meine Schwester im Geschäft, morgen meine Tochter und im zweiten Geschäft ist heute mein Mann.“ Hier wird Familienbetrieb richtig gelebt, alle arbeiten mit und das in absoluter Harmonie.

In der Grabengasse 20 führt Martin Gaumannmüller mit seinem Team das Eiseneck und am Hauptplatz 21 halten die Schumits-Ladys Ursula Gaumannmüller und Katharina Tomandl das Firmenzepter stolz hoch. Senior chefin Gertrud Haderer war die Seele des Unternehmens, ihr war es wichtig, dass im Betrieb ein gutes Verhältnis herrscht: „Sie war wie ein Fels in der Brandung und hat uns alle zusammengehalten“, erzählt Ursula Gaumannmüller über „die Mama“, die im Vorjahr leider verstorben ist. Trotzdem, was „die Mama“ gesät hat, bleibt bestehen, „wir können uns untereinander aufeinander verlassen.“

Heute arbeiten bereits die Kinder der Junior-Chefinnen mit. Und wenn es mit der Zeit knapp wird, weil z. B. ein Kind krank ist, dann muss man nicht erst um einen Pflegeurlaub ansuchen, ein Anruf genügt, und man springt füreinander ein. Diesen Zusammenhalt kann man nur in einem Familienbetrieb leben. Aber es herrscht nicht nur zwischenmenschliche Idylle: Die Kunden, die beim Schumits einkaufen, bekommen zur fachkundigen Beratung ein herzliches und persönliches Gespräch.

Trotzdem legen Katharina Tomandl und Ursula Gaumannmüller viel Wert auf ein Topsortiment rund ums Thema Kochen & Haushalt: „Beim Schumits gibt es alles“, das ist ein Satz, den man über das Traditionsunternehmen mit Fug und Recht sagen kann. Wenn man das Geschäft betritt – übrigens 1780 von Ludwig Schumits gegründet –, taucht man in eine Welt aus schönen Dingen rund ums Kochen, Speisen und Festefeiern ein. In einem Familienunternehmen kann man sich aber nicht auf den alten Lorbeeren ausruhen, sondern muss laufend neue gewinnen und Freude am Unternehmen haben ...

