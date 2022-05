Kriessl baut für die Ewigkeit

Wenn man durch das idyllisch gebliebene Triestingtal fährt, kommt man nicht nur an großen Industriebetrieben vorbei, sondern auch noch an vielen kleineren Familienbetrieben, wie beispielsweise der Firma Kriessl, die direkt an der Hauptstraße in Weissenbach liegt.

Man vermutet hier eine kleine Auto-Werkstätte, doch weit gefehlt – hier entsteht Großes. Junior-Chef Hannes Kriessl übernahm 2009 in fünfter Generation die Firma, die als Hufschmiede in Berndorf ihren Anfang genommen hat. Gelernt hat Hannes Kriessl Fahrzeugbau, er ist zusätzlich Meister für Karosseriebau, Spengler und Lackierer.

Dass er einmal den Betrieb übernehmen würde, war immer klar: „Ich bin da reingewachsen, schon als Kind habe ich in den Ferien immer mitgearbeitet.“ Er ist ein engagierter Unternehmer, mit einem guten Riecher für neue Aufträge und Nischen, in denen sich sein Unternehmen weiterentwickeln kann. Seine Schwester managt den kaufmännischen Teil der Firma. Die Spürnase hat er vermutlich von seinem Vater Johann Kriessl, der in den 70ern die ehemalige Huf- und Wagenschmiede übernommen und einen Fertigungsbetrieb für Lkw- und Fahrzeugbau entwickelt hat. Johann Kriessl hat sich aus dem aktiven Geschäftsbetrieb zurückgezogen, kehrte aber irgendwie an seine Wurzeln zurück und fertigt nun aus alten Hufeisen Kunstwerke und kleine Skulpturen für den Garten an.

Kleine Werkstatt für große Produktionen

Gegenüber der Werkstatt hat er auch ein kleines Museum errichtet, zum Gedenken an den Firmengründer aus Berndorf „Thomas Kriessl, Schmied und Wirt am Hermannsplatz“.

Heuer am 1. März wurde die Firma Kniessl 150 Jahre alt. Gefeiert hat man bis dato noch nicht, zu schwierig, turbulent und herausfordernd sind aktuell die Zeiten, sodass keine Zeit zum Feiern übrig blieb. Trotzdem kann sich Hannes Kriessl nichts anderes vorstellen, es sei ein gutes Gefühl, seine eigene Firma zu haben, ihm ist bewusst, dass es „schon etwas ganz Besonderes ist, dass eine Firma so alt wird.“

