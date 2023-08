Mit Herzblut weiterkommen

Seit mehr als 70 Jahren behauptet sich die Familie Sunk und hält tapfer die Stellung. In der Landfleischerei Sunk in Enzesfeld treffen Tradition und moderne Fleischkultur harmonisch aufeinander. In dem auf Hochglanz polierten Verkaufslokal locken Fleisch- und Wurstspezialitäten in den Vitrinen, wo selbst der eingefleischteste Vegetarier schwach werden könnte.

Die Sunks haben es immer wieder geschafft, sich neu zu erfinden: Christina und ihr Mann Robert Sunk führen in dritter Generation den Betrieb und bieten handgefertigte prämierte Wurst- und Fleischspezialitäten an, jedes Stück für sich ist eine geschmackliche Eigenkreation. 1996 übernahm Robert Sunk den Betrieb vom Vater, und wie in so vielen Familienbetrieben startete die junge Generation mit vielen neuen Ideen ins Unternehmertum. Robert rüstete den Betrieb komplett um. Neue Maschinen wurden angeschafft, die die Produktion erheblich erleichtern, das Geschäftslokal wurde 2018 umgestaltet. „Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Unser Geschäft bietet heute ein genussanregendes Einkaufserlebnis“, ist die Sunk-Chefin überzeugt, die sich durch nichts unterkriegen lässt. Bis heute wird alles in der hauseigenen Produktion gefertigt und das ist auch das größte Plus. „Unser Kundenstock wird immer größer“ – und so ist man eine Art Nah- und Weitversorger.

Doch das Idyll eines Familienbetriebes steht immer wieder vor Herausforderungen: Angefangen beim Essverhalten der Konsumenten, die zu immer weniger, dafür hochwertigerem Fleischkonsum tendieren. Dann der Firmenbrand 2021 kurz vor Weihnachten, wo Christina Sunk noch dachte: „Ach, zu Silvester sperren wir wieder auf.“ Tatsächlich wurde es dann Ostern und die Kunden warteten schon sehnsüchtig auf den saftigen Osterschinken. Und die Sunks machen weiter, weil „unser Betrieb ist unser Lebenswerk! Tochter, Oma, alle helfen mit, wir stecken viel Herzblut in den Betrieb – er ist klein, fein und mein!“

Christina Sunk ist stolz auf ihre Landfleischerei: „Klein, fein und mein!“ Sie verfolgt die Firmenphilosophie: „Wenn man was tut, kommt man auch weiter, und das tun wir mit viel Herzblut.“ Foto: AMA/GENUSS REGION, Paul Gruber

Daten & Fakten

Sunk LandfleischereiRobert und Christina Sunk führen den Betrieb in dritter Generation mit drei Mitarbeitern.

Angebot: u. a. Dry Aged Beef und Pork, prämierte Wurstspezialitäten, Imbiss-Menü, Partyservice und Spanferkelgrill.

Siedlungsstraße 1, Enzesfeld02256/81174www.sunk-fleischerei.at

Peter Bosezky, WKNÖ, Bezirksstellenobmann Baden

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.