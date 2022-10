NÖM hat ein Herz für Familien

Die NÖM ist zwar kein Familienbetrieb im klassischen Sinn, hat sich aber zu einem familienfreundlichen Betrieb entwickelt. Seit 2016 gilt als NÖM-Firmenphilosophie ein familienfreundlicher Betrieb zu werden. Ein eigenes Projektteam arbeitet daran.

Es wurden Arbeitszeitmodelle im Einklang mit individuellen Bedürfnissen erarbeitet: „Mit diesem Ansatz meldeten wir uns für die Zertifizierung an, erhielten schließlich das Grundzertifikat und waren damit einer der ersten Industriebetriebe“, erklärt Petra Herzog, Leiterin der Human Ressource Abteilung der NÖM AG. Seit 2020 hat die NÖM die Re-Zertifizierung. „Besonders am Herzen lag uns die Anpassung von Teilzeitmodellen an die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Zudem sind Homeoffice und Väterkarenz keine Fremdworte für die NÖM.“

Man arbeitete bereits vor 2020 an einer Homeoffice-Lösung und konnte diese in der Corona-Krise „ohne zu zögern zum Schutz aller sofort umsetzen“. Das NÖM-Team kann, wo es möglich ist, etwa 50 Prozent seiner Arbeitszeit in Telearbeit verbringen. Anpassungen werden je nach Aufgabengebiet, Anfahrt und Wünschen der Mitarbeiter adaptiert. „Mit der Re-Zertifizierung als familienfreundlicher Arbeitgeber bekräftigten wir unsere Vorhaben, um das Team mit sinnvollen Maßnahmen weiter zu unterstützen.“

Weil: „Nur motivierte und zufriedene Mitarbeiter stellen die Produktion bester Qualität unter Einhaltung höchster Lebensmittelstandards sicher und garantieren so nachhaltig den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.“

Die Vorteile eines familienfreundlichen Betriebes liegen auf der Hand, die Mitarbeiterzufriedenheit steigt enorm und „das NÖM-Team kann viel flexibler auf die eigenen Bedürfnisse und die der Familie eingehen.“ Momentan wird an einer 4-Tage-Woche gearbeitet, um die Arbeitszeiten der über 700 Mitarbeiter am Standort Baden „so mitarbeiterfreundlich wie möglich zu gestalten“.

Allerdings würde eine Umstellung auf eine 4-Tage-Woche bedeuten, dass mehr Mitarbeiter benötigt werden, „was beim derzeitigen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel leider sehr schwer umsetzbar ist.“

