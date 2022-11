Schwarzott im Wandel der Zeit

Es war einmal ... Ein altes Jahrhundert ging seinem Ende entgegen, ein neues stand vor der Tür. Neue Kunstrichtungen entwickelten sich, ein Weltkrieg stand vor der Türe Europas. Die Wiener Secession wurde gegründet, ein Ort, wo sich der Jugendstil in seiner ausgefallenen Vollendung zeigte, das Riesenrad im Prater begann sich zu drehen – und Karl Schwarzott legte ebenfalls den Grundstein für etwas Neues: Er hatte das „Gründer-Gen“ in sich und startete mit einer Bautischlerei.

125 Jahre sind seither vergangen, wieder stecken wir in extremen Wandlungszeiten – und die Firma Schwarzott gibt es immer noch. Gewandelt hat sich das bis heute in Familienhand gebliebene Unternehmen: Es hat sich von einer Tischlerei mit ein paar Mitarbeitern zu einem modernen Komplettausstatter entwickelt. Hip wirken die Ausstellungsräume in der Wienerstraße, fast möchte man meinen, man schlendert irgendwo in New York durch ein Möbel-Designviertel. Geblieben ist die persönliche und familiäre Betreuung, „bei uns kann man genussvoll Probe sitzen“, sagt Elisabeth Schwarzott-Velich. Und vielleicht kann man auch genussvoll Probe liegen, in einem der Schaubetten. „Für uns ist Wohnen ein Erlebnis“: Daran arbeitet die Familie Schwarzott gemeinsam.

Jeder hat seine passende Aufgabe im Unternehmen gefunden und deshalb funktioniert der Betrieb auch als Familienbetrieb gut. Das dürfte das Geheimrezept sein. Manchmal wird noch an die alte Zeit gedacht und erinnert, besonders bei den runden Firmenjubiläen, als noch von Hand und ohne Maschinen die Möbel hergestellt wurden. Aber man kehrt schnell in die Jetztzeit zurück – viel zu tun gibt es in der hauseigenen Produktionshalle mit computergesteuerten Maschinen. Produziert wird nicht nur für Privatkunden, sondern auch für viele Großkunden, wie beispielsweise die Casinos Austria.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ