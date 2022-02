Unternehmerin ein Leben lang

Wenn man durch den Innenhof des alten Augustinerklosters in der Wassergasse schlendert und die Tür zur Galerie der Glaserei öffnet, fühlt man sich in eine heile Welt versetzt. Firmenchefin Angelika Meixner-Scharrer schießt um die Ecke, von der Werkstatt in die kleine Galerie, wo eine Unzahl Rahmen & Passepartouts darauf warten, Bildern den letzten Schliff zu geben.

Angelika Scharrer berät ihre Kunden gerne, um mit ihnen gemeinsam die beste Rahmung auszuwählen, „es ist ein spannender Prozess.“ Sie liebe ihren Beruf, hat Betriebswirtschaft studiert und 2006 die Glaserei von ihren Eltern übernommen, obwohl „ich immer gesagt habe, bloß nicht selbstständig sein.“

Die zweifache Mutter stammt aus einer Unternehmerfamilie durch und durch und sah, dass man eigentlich immer am Schaffen ist, „zuerst kommt das Geschäft, dann lange nichts, und dann vielleicht die Familie, dann wieder lange nichts und irgendwann ein Privatleben.“ Aber sie hat ihren Schritt in die Selbstständigkeit trotz allen Einsatzes nie bereut und führt den Betrieb solide durch immer wieder wirtschaftlich turbulente Zeiten. Das Firmenprofil verändere sich laufend: Die Glaserei trägt nicht mehr alleine das Unternehmen, früher habe man ganze Häuser eingeglast, das falle in Zeiten von Fertigfenstern weg. Dafür gewinne die Galerie an Bedeutung – „als Gerhard Tötschinger (2016 verstorbener Schriftsteller, Regisseur & Schauspieler) vor 40 Jahren ins Geschäft kam und einen schwarzen Rahmen haben wollte, hatten wir keinen einzigen“, erinnert sie sich.

Sie machte eine Zusatzausbildung zur Facheinrahmerin und betreut seither einen treuen Stammkundenkreis, auch viele Restauratoren kommen, um ihren Bildern die entsprechende Umrandung zu verleihen: „Ich werde manchmal eingeladen, um mir die gerahmten Bilder anzusehen, und bin immer sehr gerührt, wie schön sie wirken“, strahlt Scharrer, und man spürt die Liebe zum Beruf. Wie es weitergeht? Das stehe in den Sternen, aber sie habe noch ein paar Jährchen zu arbeiten, weil Unternehmerin ist man meist ein Leben lang…

Entgeltliche Kooperation

von NÖN und WKNÖ