Vom Fußballer zum Kaffeesieder

Er kennt das Café Central wie seine Hosentasche – unter Insidern wird das Traditionscafé einfach nur das „Z“ genannt, es gibt Stammgäste, die sitzen seit 40 Jahren am selben Platz.

Seit seiner Jugendzeit ist Mario Kreiker mit dem „Z“ verbunden. Wie so viele Urbadener hat auch er hier viele Stunden, auch „Stangelstunden“, verbracht; schnell noch für die nächste Prüfung lernen, einen Schummler schreiben oder zum ersten Date traf man sich damals im Café. Dass er einmal Z-Chef sein würde, das hätte er damals mit Sicherheit nicht gedacht.

Der sportliche Unternehmer hat den Betrieb aus den Händen der Familie Habeler übernommen und führt ihn als Familienbetrieb weiter: Er steht selbst täglich hinter der Kaffeemaschine und hält den Betrieb am Laufen.

Aber er alleine würde das nicht schaffen, neben seinem Kellner- und Küchenteam hilft die ganze Familie mit. „Wenn Not am Mann ist, sind einfach alle da, meine Frau, meine Kinder, die Großeltern“, sagt Mario Kreiker, der auf seine Familie immer zurückgreifen kann.

Das ist das Geheimnis eines Familienbetriebes, dass es immer verfügbare Ressourcen gibt, die einem im Notfall zur Seite stehen. Aber so ein Quereinsteiger ist Kreiker dann doch nicht, weil mit Kaffee hatte er schon nach seiner Kicker-Karriere zu tun: „Ich war Gebietsverkaufsleiter bei WMF und in der Top-Hotellerie unterwegs“, und da wurde sein Faible für wirklich guten Kaffee trainiert, weil er die Kaffeemaschinen in den Hotels und Restaurants einstellen und „zwangsläufig“ viel Kaffee verkosten musste. Er war dann vom Genussmittel Kaffee so angetan, dass er auch noch eine Barista-Ausbildung absolvierte.

Eine Herausforderung war hingegen der dreimonatige Umbau des Café Central, weil „wir viel erneuern mussten, das Lokal aber im ursprünglichen Stil belassen wollten“, erinnert sich Kreiker an den aufregenden und oft auch unberechenbaren Umbau. Er wertet es als Kompliment, wenn die vielen Stammgäste nach der Wiedereröffnung meinten: „Es hat sich ja gar nichts verändert.“ Das ist gut so, denn so bleibt das Café Central weiterhin eine traditionelle Institution, getragen von Familienhänden ...

