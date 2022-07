„Wir sind alles Kollegen“

Wer glaubt, dass ein Industriebetrieb nicht familiär geführt werden kann, der kennt Werner Mössmer nicht. Er ist seit 2009 Geschäftsführer und kennt jeden Mitarbeitenden mit Vor- und Nachnamen, „und von vielen weiß ich sogar, wie viele Kinder sie haben“, sagt Werner Mössmer.

In einem Großbetrieb kann es auch menschlich zugehen. Auch in einer Gießerei, wo Schwerarmaturen für die Siedlungswasserwirtschaft produziert werden und mit 1.550 Grad heißem Eisen hantiert wird. Die EGM blickt auf eine lange Geschichte, bis in Jahr 1908, gegründet von Friedrich Siemens.

Über die Jahre wurde das Gusswerk immer wieder neu übernommen, bis es 2003 ein Teil der Hawle Gruppe wurde, und seither weltweit zur Wasserversorgung beiträgt. Die Hawle Österreich Gruppe fertigt und vertreibt Qualitätsprodukte für die Wasserversorgung und beschäftigt 1.300 Mitarbeitende.

„Hawle ist eine starke, internationale Marke und seit der Gründung in Familienbesitz“, so Mössmer stolz. Über Jahrzehnte entwickelte Hawle mit Innovationsgeist die Produkte weiter und setzte Meilenstein für Meilenstein. Mössmer legt in der EGM auf ein menschliches Miteinander großen Wert. Er fördert einen partnerschaftlichen Umgang auf Augenhöhe, und lebt diese Firmenphilosophie vor: Jede Woche geht er durch den Betrieb, führt viele Gespräche und fragt, wie es seinem Team geht. Zudem finden monatliche Betriebsversammlungen statt.

„Wir wollen gesunde Mitarbeitende“

„Wir wollen eine gesunde Belegschaft. Unsere Leute sind nicht nur eine „humane ressource“, wir sind eine stabile Mannschaft. Bei uns gibt es kein „hire and fire“, denn unsere Mitarbeitenden haben die Chance als Lehrling zu beginnen und rasch in eine Führungsposition zu kommen.“ Es wird intensiv kommuniziert, Entscheidungswege sind kurz und „wir kennen uns untereinander - bei uns ist jede eine Kollegin, jeder ein Kollege, das macht letztendlich ein Familienunternehmen aus.“

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ