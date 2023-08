„Wir sind versteckter Champion“

Der Urgroßvater legte 1930 den Grundstein für das Unternehmen in Wien am Laaberg. Josef Krump-holz machte sich mit einer kleinen Werkstätte für Beilagscheiben und Blechzuschnitte selbstständig. Die Geschäfte wurden im Wirtshaus gemacht, erledigt haben die Aufträge die drei Söhne, die den Vater in der Früh ins Wirtshaus brachten und am Abend abholten. Einer der drei, Josef Krumpholz, ging in die Kettenbranche und produzierte Sonder- und Förderketten, z. B. für Holztransporte oder für eine Brauerei, „da hat mein Großvater eine echte Nische gefunden“, stellt Reinhard Krumpholz, Chef des Unternehmens, mit Stolz fest. Die Geschäfte florierten bis 2000, da brach der Metallmarkt wegen der EU-Osterweiterung ein.

1997 übersiedelte man an den heutigen Standort in Oeynhausen, sechs sehr harte Jahre folgten. Geredet habe der Vater über diese Zeit nie, er sagte nur: „Es geht immer weiter.“ Und das tat es. Er fand neue Wege, das Unternehmen wieder zum Laufen zu bringen, viele Kleinaufträge sicherten die Existenz. 2001 kam der junge Reinhard Krumpholz als Lehrling ins Unternehmen, 2017 übernahm er, erst 29-jährig, den Betrieb. Wieder stand das Unternehmen am Scheideweg: Die Übergabephase vom Vater auf den Sohn war schwer, dauerte drei Jahre. „Das Unternehmen hatte noch das Herz und die DNA meines Vaters, ich musste erst mein Herz und meine DNA aufbauen.“ Nach und nach entwickelte sich Krumpholz von einem jungen unerfahrenen Geschäftsführer zu einem jungen erfahrenen. Führte den Betrieb ins digitale Zeitalter. Fachkräftemangel kennt er nicht: „Wer keine ausbildet, darf sich nicht wundern, dass es keine gibt.“

Er schaut positiv in die Zukunft: „Es geht immer weiter.“ Man müsse nur die Zeichen der Zeit erkennen und reagieren, das sei der Vorteil eines Familienbetriebes, „bei uns wird nicht oben entschieden, ich rede mit meinen Mitarbeitern, was sie brauchen.“

MK Metalltechnik hat Fuß gefasst im B-to-B-Bereich, hat namhafte Kunden wie den Flughafen, wo alle Aufzugtüren angefertigt wurden: „Von uns ist überall was, nur weiß es keiner, wir sind im Hintergrund der versteckte Champion, extrem unscheinbar“ – aber das soll sich in Zukunft ändern …

Reinhard und Verena Krumpholz arbeiten gemeinsam im Familienbetrieb MK Metalltechnik, der sich aus einer kleinen Werkstatt in Wien zu einem modernen Top-Unternehmen entwickelt hat. Foto: MK Metalltechnik

Daten & Fakten

MK Metalltechnik

Süddruckgasse 22

2512 Oeynhausen

office@rk-metalltechnik.at

02252/24310

Anfertigungen: Innen- & Außentreppen, Geländer, Balkone, Überdachungen, Dächer, Sonderkonstruktionen, Laserfertigung, Pulverbeschichtung

Kunden der MK Metalltechnik: SCS, Flughafen, Alpha Tauri

Statement

Peter Bosezky, WKNÖ, Bezirksstellenobmann, Baden Foto: Tanja Wagner, Wagner Tanja

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.