Das richtige Team fürs Dach

Gegründet wurde das Unternehmen in Mödling: Der erste Karl Rehberger (geboren 1883) erlernte dort bei der Familie Ludwig Schlager das Schiefer- und Ziegeldeckergewerbe und machte sich 1901 selbstständig. Nachdem er bei einer Sprengung ums Leben gekommen war, führte seine Frau Marie das Unternehmen als Witwenbetrieb weiter.

Im Jahr 1934 erwarb sie den Dachdeckerbetrieb der Familie Thon in Hainburg an der Pressburger Reichsstraße, den Sohn Karl (geboren 1908) im Jahr 1935 übernahm. 1946 übersiedelte die Firma in die Babenbergerstraße 20a in Hainburg. Karl Rehberger II. hatte drei Söhne. Sein erstgeborener Sohn Karl (Jahrgang 1939) erlernte das Dachdeckergewerbe im väterlichen Betrieb und legte 1961 als jüngster Meister Österreichs in Baden die Meisterprüfung ab. Er führte das Unternehmen ab 1973, am 1. Jänner 1999 wurde die Firma an seinen Sohn Karl (Jahrgang 1967), den jetzigen Inhaber, übergeben.

Karl Rehberger absolvierte die HTL mit Fachrichtung Hochbau in Mödling, lernte daraufhin im väterlichen Betrieb und legte am 1992 in St. Pölten die Meisterprüfung im Dachdeckergewerbe ab. Im Jahr 2000 erlangte er in Eisenstadt die Berechtigung, den Titel Meister im Spenglergewerbe zu führen. Ab diesem Zeitpunkt ist das Unternehmen ein Dachdecker- und Spenglerbetrieb. 2006 expandierte die Firma in die Industriestraße 9, das Büro befindet sich weiterhin in der Babenbergerstraße 22.

Derzeit werden sechs Mitarbeiter, darunter Dachdecker, Spengler und ein Zimmermann, beschäftigt.

Aufträge übernimmt das Familienunternehmen vorwiegend in der Region Carnuntum und im Marchfeld – vom Dach großer öffentlicher Gebäude bis zur Reparatur kleinerer Sturmschäden. „Ob Einfamilienhaus oder Großprojekt, wir sind grundsätzlich für alles qualifiziert, auch für die Photovoltaik- und Solaranlagen. Weiters sind wir momentan viel im Sanierungsbereich tätig“, berichtet Karl Rehberger, der jeden seiner Kunden persönlich berät.

Angeboten wird auch als besonderer Service ein kostenloser Dach-Check: „Wir kommen ins Haus, schauen uns das Dach an und informieren den Eigentümer über eventuelle Schäden.“

