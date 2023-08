Der „Gselchte“ – seit 1632

Der Wirt des Gasthauses „Zum Goldenen Adler“ in der Brucker Altstadt, Thomas Scherhaufer, führt ein traditionsreiches Haus. Schon 1632 wurde erstmals ein Gasthaus „Gülden Adler Würt“ erwähnt. Seine Familie stellt den Wirt in vierter Generation: Nach dem Ersten Weltkrieg übernahmen die Urgroßeltern Josef Windholz und Anna das Gasthaus. Auf den Urgroßvater geht der Hausname zurück, der in der Region viel bekannter als der offizielle Name ist: „Der G“selchte“. Josef Windholz war nämlich nicht nur Wirt, sondern auch Fleischhacker und verfügte über eine „Selch“, eine Kammer, in der Fleisch und Wurst geräuchert wurden. Eines Tages passierte ein Malheur, die Selch ging in Flammen auf. „Der Urgroßvater konnte den Brand selbst löschen. Als er sich von dem Schrecken in einem nahegelegenen Gasthaus erholen wollte, rümpften die Gäste die Nase und meinten: Du riechst ja wie geselcht!“, erzählt Thomas Scherhaufer.

Die Großeltern Walter und Trude Scherhaufer und die Eltern Walter und Elfriede Scherhaufer etablierten das Wirtshaus als beliebten Treffpunkt in der Region. Nach dem Ableben von Walter Scherhaufer führte Mutter Elfriede den Betrieb, bis am 1. Jänner 1997 der 20-jährige Thomas übernahm, damals der jüngste Gastwirt Niederösterreichs. Er hat die Hotelfachschule in Hofgastein absolviert und bei Walter Eselböck („Taubenkobel“ in Schützen) und Heinz Hanner in Mayerling gelernt.

Scherhaufer setzt auf gehobene gutbürgerliche Küche. Jede Woche werden fünf Menüs angeboten. Auf der Speisekarte finden sich Wirtshausklassiker von der Leberknödelsuppe über Krautfleckerl bis hin zum Schweinsbraten, häufig auch Wild von der Brucker Jagdgesellschaft. Die Spezialität sind Gerichte mit Innereien, die „g'röste Leber“ wurde sogar von der Wirtshauskultur ausgezeichnet. „Regionalität ist uns wichtig, so beziehen wir unsere Zutaten unter anderem vom Brucker Familienbetrieb Jahner“, so der Wirt.

Die Großeltern Trude und Walter Scherhaufer und die Eltern Elfriede und Walter Scherhaufer jun. in der Gaststube. Foto: privat

Daten & Fakten

Wirtshaus mit gehobener klassischer regionaler Küche.

Mitarbeiter: drei.

Geöffnet Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr und Dienstag bis Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag nach Voranmeldung.

Adresse & Kontakt: 2460 Bruck/Leitha, Altstadt 5, 02162/62252, 0664/5153699, www.dergselchte.at

Information

Klaus Köpplinger, WKNÖ, Bezirkstellenobmann Bruck/Letiha

Foto: Wagner Tanja

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.