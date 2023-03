Genuss mit Tradition

Erdäpfelgulasch, Zanderfilet oder ein klassisches Wiener Schnitzel, serviert im schönen Gastgarten der Familie, oder einfach ein kühles Bier in gemütlicher Runde am Stammtisch – der Gasthof Hoffmann in Deutsch Haslau verbindet die Vorzüge eines bodenständigen Dorfwirtshauses mit modernen Gastrotrends. Gekocht wird täglich frisch, mit viel Raffinesse werden regionale Produkte zu herzhaften Speisen verarbeitet.

Die Familie führt den Gasthof in dritter Generation. Im Jahr 1973 übernahmen Rudolf und Maria Hoffmann ein noch nicht fertiggestelltes Gasthaus in Deutsch Haslau. „Alles, was über der Erde war, ist umgebaut worden“, berichtet Seniorchef Karl Hoffmann. 1985 setzten Karl und Wilhelmine Hoffmann den Betrieb fort, seit 2004 kümmern sich Christian Hoffmann und Kathrin Hoffmann-Schremser mit viel Engagement um die Gäste.

Der Gasthof bietet zusätzlich zur Gaststube einen Veranstaltungssaal und eine große Outdoorpergola. Im Gasthof finden laufend Feste und Veranstaltungen statt, von der Hochzeitstafel bis zum Jägerball. Fixpunkte im Kalender sind der Weihnachtsmarkt mit einer Perchtenshow im November und das Steckerlfischessen zu Pfingsten, die jedes Jahr von zahlreichen Gästen aus der Region besucht werden. Immer wieder lassen sich die Chefs etwas Neues einfallen. Mitte März verbindet ein „Dinner and Crime“- Abend Kulinarik mit Spannung, die Jugend lädt am 8. Juli zum Kirtag. Während des Sommers können die Gäste außerdem bis Ende September aus verschiedenen Frühstücksvariationen wählen.

Seit den Siebzigern hat sich vieles im Gasthof verändert, in den Neunzigern wurde umfassend renoviert, auch 2017 stand wieder eine Erweiterung ins Haus. Die Küche wurde modernisiert und vergrößert, vor dem Saal gewährt jetzt eine Sonnenterrasse einen wunderbaren Blick auf die Leithaauen. Auch an kühleren Tagen lockt der Gastgarten. „Unsere Pergola hat Glasfronten zum Schieben, damit unsere Gäste gemütlich darin verweilen können“, berichtet Kathrin Hoffmann-Schremser.

