Handwerk seit 1872

Im Jahr 1872 gründete Michael Krupbauer eine Bäckerei in der Burgenlandstraße. Den Gewerbeschein hat die Familie aufbewahrt. Der Familienbetrieb wurde von seinem Sohn Karl Krupbauer weitergeführt. Anfang der 60er übernahm Franz Krupbauer das Geschäft.

Es begann eine Phase der Expansion mit mehreren Filialen im Bezirk, doch wurde wieder auf das Kerngeschäft reduziert, neben der Bäckerei sollte die Kaffeehauskultur mehr in den Mittelpunkt rücken. Franz’ Sohn Christof führte den Betrieb weiter, das Hauptgeschäft in der Burgenlandstraße wurde ansprechend gestaltet, ein Kaffeehaus eröffnet und der Innenhof zugänglich gemacht. Frühstücken beim Krupbauer ist eine Institu tion in Bruck geworden, die Karte reicht von Ham and Eggs bis zum Avocadobrot.

Mittlerweile ist auch Sohn Felix im Betrieb tätig. Er hat 2020 die Meisterprüfung als Bäcker und Konditor absolviert. „Der durch Generationen aufgebaute Betrieb und die Liebe zum Handwerk liegen mir sehr am Herzen, deshalb habe ich mich dazu entschieden“, berichtet Felix. Zurzeit sind 25 Mitarbeiter beschäftigt, darunter ein Lehrling. Nachwuchs wird immer gesucht: „Die Arbeitszeiten sind gewöhnungsbedürftig, ab 22 Uhr herrscht Betrieb in der Backstube“. Im Beruf stecke noch viel Handwerk: „Der Teig ist jeden Tag anders, man kann nicht alles mechanisieren.“

Anders als bei großen Industriebäckern erlaube es die überschaubare Betriebsstruktur, auf Kundenwünsche einzugehen. Das Sortiment ist umfangreich, umfasst rund ein Dutzend Sorten Brot mit Natursauerteig, jeden Samstag werden Handsemmeln hergestellt. Dazu kommen vielerlei Arten von Gebäck, Mehlspeisen und Torten für jeden Anlass, selbst Wein aus dem eigenen Weingut ist erhältlich. Immer wieder werden neue Produkte entwickelt. „Erst letzte Woche ist mein ,Carnuntum Krusti’ beim internationalen Brotwettbewerb mit Gold ausgezeichnet worden“, ist Felix stolz. Dieses Brot werde über mehrere Tage aufwendig geführt, wenig Hefe, sonstige Zutaten seien nur Mehl, Sauerteig, Wasser und Salz. Es wird ab Mai im Geschäft erhältlich sein.

